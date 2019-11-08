Очередная победа Украины: Яценюк прокомментировал решение суда ООН

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решении Международного суда ООН. Премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк высказал свое мнение о

"Долгие годы упорной работы нашей правительственной команды и сегодня приносят Украине победы. Решение о преследовании государства-агрессора в Международном суде ООН за финансирование терроризма было одним из приоритетов программы моего правительства, которую мы представляли в парламенте 11 декабря 2014", – отметил он в Facebook.

То, что Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Арсений Яценюк назвал "очередной победой Украины, которую мы начали ковать еще в 2014 году".

Лидер "Народного фронта" выразил благодарность всем, кто в то время "в сверхсложных условиях обрел свободу и мужество работать ради будущих побед Украины".

Напомним, 11 декабря 2014 тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявил с парламентской трибуны о начале процедуры подачи иска против РФ в Международный суд ООН по поводу нарушения Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с терроризмом: "Россия финансирует терроризм, и она обязана за это ответить. И она ответит в Международном суде ООН", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, что представитель Украины в данном судебном процессе, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала, что в 2017 году после надлежащего выполнения всех изнурительных досудебных процедур Киев обратился в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть спор о пренебрежении Россией указанной выше конвенции. В 2018 году Украина подала свой Меморандум, который подробно фиксирует и описывает каждый факт нарушения Россией своих международно-правовых обязательств. По ее словам, Россия решила не отвечать на украинский Меморандум и воспользовалась своим правом возразить о наличии у суда юрисдикции. Читайте также: Украина в Международном суде: Россия пытается избежать наказания за свои преступления Реклама Напомним, 12 июня 2018 года Украина подала соответствующий Меморандум в Международный суд ООН. Отметим, что Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства, ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробней, в чем суть Меморандума. В тренде Разведение сил в Золотом и Петровском: все подробности, фото и видео В июне 2019 года в Гааге в Международном суде начали рассматривать иск Украины против России по сути. Россия озвучила позицию по делу о финансировании терроризма, сетуя на то, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

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