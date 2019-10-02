Формула Штайнмайера: эксклюзивные комментарии Генсека ОБСЕ, экс-директора ЦРУ и реакция политиков

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Политики, политологи, как украинские, так и зарубежные, активно комментируют новости о "формуле Штайнмайера". Мнения украинских политиков разделились по поводу того – это путь к миру или к капитуляции. Участники нормандского формата говорят: то, что Киев одобрил формулу, – прогресс. А "Сегодня" решили разобраться, при каких условиях ОБСЕ согласна наблюдать за выборами в ОРДЛО и когда с этих территорий выведут войска. Какую игру ведет Россия, и какие козыри на переговорах будут у Украины? "Сегодня" взяли эксклюзивные комментарии Генсека ОБСЕ и бывшего директора ЦРУ.

Формулу Штайнмайера когда-то предложил уже действующий президент Германии. Она предусматривает проведение на оккупированных территориях внеочередных выборов в органы местной власти. Они должны соответствовать международным стандартам и Конституции Украины.

"Никаких выборов под дулами пулеметов не будет и быть не может", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Участники нормандского формата уверены: реализация "формулы Штайнмайера" позволит разблокировать минский процесс и, наконец, покончит с войной в Донбассе. А вот в украинском политикуме мнения разделились. Скептики настаивают: сначала следует добиться вывода российских войск и закрыть границу. И только потом говорить о выборах.

"Подчеркиваю приоритет компонента безопасности, который должен предшествовать политической. Вывод российских войск с нашей территории. Вывод тяжелой техники и артиллерии. Разоружение незаконных военных формирований. Обеспечение деятельности политических партий, кандидатов, участие в выборах временно перемещенных лиц и контроль над границей", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

О такой же неизменной позиции заявили и в "Народном фронте". Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который сегодня анонсировал свое возвращение в большую политику, убежден: Украина на переговорах должна предложить и соблюдать собственную стратегию.

"Будущее нашей нации зависит от "формулы Штайнмайера". Это не то, что смешно, это унизительно – вообще об этом говорить. У нас формула должна быть одна: формула Зеленского, который сегодня президент, формула Ляшко, формула любого украинца – это восстановление мира не ценой уничтожения страны", – заявил лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко.

О собственную формулу говорят и в "Батькивщине". Мол, парламент должен подставить плечо президенту и разработать общую позицию. А потом имплементировать ее в новый закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

"Формула Штайнмайера в дипломатическом мире понимается так: сначала выборы, а остальное – как жизнь покажет . А формула Украины – это прежде всего демилитаризация полная, восстановление границы, возвращение закона, Конституции, контроля над этой территорией, а затем выборы", – заявила народный депутат, лидер фракции партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

В "Оппозиционном блоке" формулу Штайнмайера считают выгодной для Украины.

"Не надо в этом вопросе вообще говорить о капитуляции или победах. Нужно делать то, что в этом вопросе выгодно Украине и народу Украины. А Украине выгодно, чтобы война закончилась как можно быстрее", – заявил народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

О реализации формулы Штайнмайера говорили сегодня в Варшаве, на форуме безопасности.

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус поделился своим опытом переговоров с Россией.

"По моему опыту, который касается России, я четко уяснил: вы должны твердо стоять на своем. Не провоцировать, но позицию иметь твердую. И Россия видела: Украина, заручившись поддержкой Соединенных Штатов, имеет такую ​​позицию. Тогда, думаю, в Москве поймут: некоторые их решения не следует принимать", – заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

В президентской фракции уверяют – Украина уже имеет такую ​​позицию. Между собой депутаты от "Слуги народа" называют ее "формулой Зеленского".

"Это – не закреплять в Конституции никакие особые статусы. Дальше – проведение выборов в органы местной власти на всей территории Украины одновременно, при достижении условий безопасности. И конечно, что выполнение условий безопасности идет перед выполнением политических условий, перед выборами. Вот, собственно, это и есть переговорная позиция Украины", – объяснил народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

Владимир Зеленский уверяет, что никаких выборов под дулами боевиков не будет. С тем, что безопасность – прежде всего, соглашаются и в ОБСЕ. Иначе, убежден Генеральный секретарь организации, наблюдатели миссии и не готовы браться за работу.

"Мы должны достичь согласия относительно устойчивого режима прекращения огня. А также обеспечить там свободу – во всем. Свободу высказываний, передвижения, собраний, и только тогда наша миссия сможет следить за выборами, которые должны пройти в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством", – говорит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Согласие Украины на "формулу Штайнмайера", говорят у президента, разблокирует переговоры в нормандском формате, и именно на этих переговорах будут работать над окончательным вариантом мирного урегулирования.

Когда встреча состоится, пока неизвестно. И учитывая позиции Украины и России, можно предположить одно – легкими эти переговоры не будут.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предпосылок для снятия санкций с России пока нет, но есть условия для саммита "нормандской четверки".

Франция же считает, что условия для проведения встречи в нормандском формате на уровне глав государств и правительств сложились.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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