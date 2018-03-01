Франция и Германия предложили пакет мер по Донбассу

Франция и Германия предложил ряд мер для стабилизации гуманитарной ситуации на востоке Украины.

Об этом заявила в Брюсселе представитель МИД Франции Лила Бернэ на конференции "Восточная Украина: забытый гуманитарный кризис после четырех лет конфликта", передает DW.

Пакет мер по Донбассу должен помочь избежать гуманитарной катастрофы.

"На данный момент электоральный контекст в России не способствует достижению значительного прогресса в "нормандском формате". Тем не менее, мы пытаемся достичь прогресса в ряде ключевых вопросов. Потому мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных мер и социоэкономических мер", – сказала Бернэ.

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Также представитель французского МИДа отметила, что сейчас эти вопросы обсуждаются в рамках "минского процесса" и рассказала, что в них входит.

По ее словам, пакет меры включает некоторые пункты Минских соглашений, в частности обмен пленными. Также Берлин и Париж настаивают на допуске Красного креста к заложникам, открытие дополнительных КПВВ, так как сейчас их довольно мало. Одним из важных пунктов комплекса мер – доступ гуманитарных организаций на всю территорию конфликта.

Еще одним из десяти пунктов мер по Донбассу – это защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно это касается станций очистки воды. Кроме того, должен быть создан механизм поиска и идентификации пропавших без вести. Также пакет включает в себя и экономические меры, в частности снятие ограничений на выплату Украиной пенсий людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях.

"Принятие этого пакета может быть достигнуто быстро, если будет проявлена достаточная политическая воля... Франция и Германия продвигают это принятие. И мы надеемся, что период незадолго до и точно после 18 марта (день выборов президента РФ – Ред.) предоставит возможность сделать это", – сказала Бернэ.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила главные задачи по Донбассу на 2018 год. Политик резко раскритиковала идею поэтапного ввода миротворцев на восток Украины.

Напомним, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, заявил президент.