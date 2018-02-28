Путин пошел на уступку по Донбассу, но с условием

Президент России Владимир Путин заявил, что не против, если Донбасс перейдет под международный контроль с помощью миротворцев, если Киев договорится об этом с боевиками. Об этом он сказал на совместной с канцлером Австрии Себастьяном Курцем пресс-конференции.

По его словам, он поддержал предложение президента Украины о размещении миссии ООН на Донбассе. Российский лидер указал, что было бы достаточно привлечь миротворцев лишь для охраны наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения.

"Мне осталось ее публично поддержать и внести резолюцию (в Совбез ООН), но когда мы это сделали, оказалось, что этого недостаточно. Первоначально вообще Украина поставила вопрос о том, чтобы вооружить сотрудников ОБСЕ с целью обеспечения безопасности – мы согласились. ОБСЕ отказалась со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей, которые могли бы это делать, у них нет. И в-третьих, есть опасения, что, как только сотрудники ОБСЕ возьмут в руки оружие, то они будут целью для обеих конфликтующих сторон", – сказал Путин.

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Также президент РФ напомнил о разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель по миротворцам, в котором он согласился, что можно отправить "голубые каски" и на границу, но опять-таки, для сопровождения наблюдателей.

"Я ответил: да, ты, наверное, права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть, обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно. Теперь говорят: нет, нужно, чтобы они находились везде, то есть, фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы как минимум не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать", – сказал Путин.

Отметим, что ранее позиция России в вопросе миротворцев заключалась в том, что они должны находиться только на линии разграничения, а если в расширенном мандате, то только в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ они могут попасть на украинско-российскую границу. Также Москва настаивает на переговорах Киева с боевиками.

Так, например, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл условие для введения миссии ООН в Украину. Он говорил, что введение миротворцев будет возможно только после разведения сил противоборствующих сторон, а также после согласования размещения миссии с т. н. "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не намерен вести переговоры с боевиками. По его словам, именно такого развития событий – переговоров с боевиками – хочет Россия, чтобы показать, что в Украине гражданская война и российская сторона здесь не при чем.