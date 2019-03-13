Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости политики

Генерал США: Следующей жертвой России может стать Одесса

Сегодня, 11:12

Кроме Украины, в Черноморском регионе есть еще одна уязвимая "мишень" для агрессора, отметил Ходжес

Бен Ходжес
Бен Ходжес. Фото: AFP
Генерал США: Следующей жертвой России может стать Одесса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8c8/bca/5c88c8bca2848.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8c8/bca/5c88c8bca2848.jpg Политика Кроме Украины, в Черноморском регионе есть еще одна уязвимая «мишень» для агрессора, отметил Ходжес

На сегодняшний день в Черноморском регионе Россия совершают наибольшую агрессию, и если ее не остановить, то следующими оккупированными могут стать Одесса или даже Румыния. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает чешское издание Česke Noviny.

Он считает, что недостаточная сплоченность союзников в Европе побуждает Россию к агрессии, и Москва будет использовать любые "трещины" в Альянсе. Поэтому генерал считает, что нужно наращивать возможности НАТО в Черноморском регионе, откуда исходит серьезная угроза.

"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупированным, и наконец, возможно, также Румыния", – сказал Ходжес.

Читайте также

Американский военачальник считает сплоченность союзников наилучшим фактором сдерживания агрессора. Он отметил, что США нужны надежные союзники из Европы, Австралии, Канады.

Напомним, еще летом прошлого года эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко предупреждал об угрозе для Одессы со стороны России. По его словам, российские власти могут начать останавливать украинские суда не только в Азовском, но и в Черном море, ведь главные экспортные пути Украины находятся именно в это акватории.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, сможет ли Россия заблокировать проход судов в Одессу. Он уверен, что в Черном море Россия не сможет вести себя агрессивно.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Румыния, США, Одесса, Черное море, Ходжес

Вы сейчас просматриваете новость " Генерал США: Следующей жертвой России может стать Одесса". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Усиление присутствия НАТО в Черном море может сдержать агрессию России – Климпуш-Цинцадзе

9 марта, 11:20

Вице-премьер уверена, что у Украины нет оснований ожидать скорого прекращения агрессии РФ

США и НАТО расширяют масштабы военного присутствия в Черном море

5 марта, 19:42

Тему западного военного присутствия в Черном море обсудили в Сенате

Россия представляет угрозу в Черном и Балтийском морях – "Бухарестская девятка"

2 марта, 11:54

Президенты обсуждали ситуацию на восточном фланге НАТО, в том числе агрессию России против Украины

Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона – Порошенко

26 февраля, 10:09

В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

5 ежедневных привычек, которые сохранят твой живот плоским

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось