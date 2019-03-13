Генерал США: Следующей жертвой России может стать Одесса
Кроме Украины, в Черноморском регионе есть еще одна уязвимая "мишень" для агрессора, отметил Ходжес
На сегодняшний день в Черноморском регионе Россия совершают наибольшую агрессию, и если ее не остановить, то следующими оккупированными могут стать Одесса или даже Румыния. Об этом рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает чешское издание Česke Noviny.
Он считает, что недостаточная сплоченность союзников в Европе побуждает Россию к агрессии, и Москва будет использовать любые "трещины" в Альянсе. Поэтому генерал считает, что нужно наращивать возможности НАТО в Черноморском регионе, откуда исходит серьезная угроза.
"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупированным, и наконец, возможно, также Румыния", – сказал Ходжес.
Американский военачальник считает сплоченность союзников наилучшим фактором сдерживания агрессора. Он отметил, что США нужны надежные союзники из Европы, Австралии, Канады.
Напомним, еще летом прошлого года эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко предупреждал об угрозе для Одессы со стороны России. По его словам, российские власти могут начать останавливать украинские суда не только в Азовском, но и в Черном море, ведь главные экспортные пути Украины находятся именно в это акватории.
В то же время военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, сможет ли Россия заблокировать проход судов в Одессу. Он уверен, что в Черном море Россия не сможет вести себя агрессивно.
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