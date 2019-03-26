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Генерал США заявил об угрозе блокады Одессы Россией

Сегодня, 19:56

Бен Ходжес считает, что нужно создать "защитную сферу", чтобы избежать блокады

Бен Ходжес. Фото: Whoswhos.org
Бен Ходжес. Фото: Whoswhos.org.
Генерал США заявил об угрозе блокады Одессы Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a65/e83/5c9a65e83bd72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a65/e83/5c9a65e83bd72.jpg Политика Бен Ходжес считает, что нужно создать "защитную сферу", чтобы избежать блокады

НАТО нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, чтобы не дать ВМФ России заблокировать Одессу. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Ходжес отметил, что США, Великобритания, Германия, Италия и Франция ограничены в праве проводить полноценные военные корабли в любое время в Азовское и Черное моря.

"Для НАТО и наших стран-партнеров, как Грузия и Украина, чтобы противостоять тому, что делает Россия, необходимо создать наш собственный A2/AD (Anti Access/ Area Denial) – "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, которые помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти", – отметил он.

Также Ходжес отметил, что Запад обеспокоен ситуацией с коррупцией в украинской оборонной сфере. 

"Если взять историю, появившуюся несколько недель назад, о сыне первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (Олега Гладковского), который ввозил в Украину запчасти из России и продавал их армии втридорога. Это невероятно! Пока подобное происходит в Украине, у Запада растет беспокойство. Да и российское руководство, видя, как люди в Украине теряют доверие к власти, продолжит давить на эти слабые места. А при этом уже убиты тысячи военных!", – добавил он.

Напомним, введенные президентом Украины санкции против России вступили в силу. Соответствующий указ о введении в действие решения СНБО от 19 марта "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован в газете "Голос Украины".

Напомним, 25 декабря 2018 года Россия ввела новые санкции против Украины. Об этом смотрите в видеосюжете "Сегодня".

Ранее экс-командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес заявил о том, что летальное оружие, которое США собирается передать Украине, способно существенно повлиять на ситуацию на Донбассе. 

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Тег Россия, США, НАТО, санкции, командующий, летальное оружие, Ходжес, Бен Ходжес

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Источник:

Delfi.lt

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