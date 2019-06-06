Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении – СМИ
Один из нардепов сообщает, что речь идет о передаче "Межигорья" Януковичу
Пока "Межигорью" ищут нового хозяина, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины (2005-2010 гг.) Виктору Ющенко.
Как сообщил в Facebook народный депутат Сергей Лещенко, речь идет о передачи экс-президенту Виктору Януковичу землю под его резиденцию.
"Сенсационная новость. Экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о резиденции Межигорье. Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовали в сговоре с Януковичем", – сообщил он.
В свою очередь издание theБабелю сообщает, что пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган подтвердила, что Ющенко сообщили о подозрении, но не уточнила деталей.
Напомним, в 2007 году во время президентства Ющенко Януковичу выделили 132 гектара земли в "Межигорье". Он тогда был премьер-министром и начал строительство своей резиденции. Как рассказывал в 2008 году руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк, передача столь большого участка действительно необычна.
В свою очередь сам Ющенко категорически отверг свою вину в передаче Януковичу резиденции "Межигорье" из государственной собственности.
Отметим, что на сегодняшний день эта территория возвращена в государственную собственность.
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