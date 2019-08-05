По его словам, это создает давление на основанный на правилах порядок, и недавний пример - прекращение действия договора о РМСД

/ Фото: AFP

Генсек НАТО назвал причину аннексии Крыма https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 2019-08-05T23:24:00+03:00 Политика По его словам, это создает давление на основанный на правилах порядок, и недавний пример - прекращение действия договора о РМСД

Аннексия Крыма Российской Федерацией стала следствием усиления конкуренции между сверхдержавами. Такую позицию высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии, передает пресс-служба НАТО.

По его словам, НАТО и союзники Альянса сталкиваются с рядом вызовов, один из них – усиление конкуренции между сверхдержавами.

"И мы видим последствия этого от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", – сказал Столтенберг.

Реклама

Генсек НАТО в который раз отметил, что аннексия Крыма – первый случай после окончания Второй мировой войны, когда одна страна захватила часть другой страны.

Он подчеркнул, что Россия наращивает военный потенциал и становится более напористой. А всего несколько дней назад можно было наблюдать пример того, как возросшая конкуренция великих держав подрывает порядок, основанный на правилах, уважении к международным договорам и обязательствам – когда 2 августа прекратил свое действие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявлял, что у США нет плана, как вернуть Крым Украине. Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии, для деоккупации территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама