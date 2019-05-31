Геращенко назвала Путина маньяком и объяснила, почему

Политик напомнила, как хозяин Кремля с легкостью напал на дружественную ему страну

Фото: AFP

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала президента РФ Владимира Путина маньяком за то, что он напал на дружественную страну и отобрал у Украины часть территории. Об этом она заявила во время съезда партии "Европейская солидарность".

Она жестко озвучила свое отношение к хозяину Кремля.

"Да, я думаю, что Путин маньяк, потому что только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, оторвать Донбасс. Только маньяк может наслаждаться слезами их семей, только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку, а по некоторым видам мин в тройку, самых заминированных частей мира, впереди только Сомали и Афганистан. Да, он маньяк. У Путина в Украине другой сценарий – не удалась "Новороссия", построим "Малороссию"... Что такое "Малороссия" в этой гибридной войне – по капельке яда, в том числе, и среди СМИ, отравить общество для того, чтобы убить нашу национальную идею", – сказала Геращенко.

Напомним, ранее Геращенко сравнивала Путина с "нашкодившим котом". В 2016 году российский лидер отказался ехать в Париж встречаться с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом, потому что боялся вопросов по Украине и Сирии, где особенно "постаралась" Россия.

А сегодня пятый президент (2014 – 2019 гг.), глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сравнил демократию в двух странах. Он напомнил, что пока Путин в России уже четвертый срок, в Украине сменилось четыре власти.

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