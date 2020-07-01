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  1. Новости политики

Германия возглавила Совет ЕС: Зеленский обратился к Берлину

1 июля, 10:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент отметил, что Украина разделяет европейские ценности и движется в сторону ЕС

С 1 июля председательство в Совете ЕС перешло от Хорватии к Германии. Оно продлится полгода и 1 января 2021 года будет передано Португалии.

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Президент Владимир Зеленский в Twitter уже поздравил Германию со вступлением на пост председателя Совета ЕС.

"Украина разделяет европейские ценности и движется в сторону ЕС. С новыми вызовами COVID-19 всем нужны старые друзья – чтобы выучить наши уроки, восстановить и обновить глобальную устойчивость", – написал он.

Как отмечает ТАСС, в Берлине в ближайшие шесть месяцев намерены сделать акцент на преодолении последствий пандемии, вопросах защиты климата, укрепления европейской системы здравоохранения и цифровизации. Кроме того, Берлин попытается унифицировать политику членов Европейского Союза по отношению к крупным геополитическим игрокам – Китаю, России и США.

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В Германии считают, что Европе нужно стать более конкурентоспособной и эффективной в контексте мировой политики, чтобы защищать свои ценности и интересы. Странам ЕС следует занимать "сплоченную и единодушную позицию", выстраивая отношения со стратегическими партнерами, говорила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, угодить сразу 27 государствам ЕС непросто, но Германия будет к этому стремиться.

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Председательство ФРГ выпадает на один из самых серьезных кризисов в Европе, которые были после Второй мировой войны. Пандемия коронавируса ударила и по здравоохранению, и по экономике, и по рынку труда. Одна из ключевых инициатив ФРГ, разработанная совместно с Францией, – план восстановления европейской экономики, который предусматривает создание фонда общим объемом 500 млрд евро. Согласно предложениям Берлина и Парижа, средства должны быть заложены как помощь пострадавшим от кризиса странам в рамках многолетнего финансового плана ЕС.

Очевидно, что Германия в ближайшие полгода будет неоднократно возвращаться к теме восстановления экономики и бюджета ЕС, тем более что разногласия по нему сохраняются. Сама Меркель говорила, что для решения этих вопросов нужно пройти долгий путь.

Напомним, недавно Ангела Меркель заявила, что Европа должна задуматься о своей роли в мире без главенства США.

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О том, как страны помогают своим гражданам пережить пандемию COVID-19, смотрите в сюжете:

Коронавірус: як держави світу допомагають своїм громадянам пережити економічну кризу?

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Германия ЕС Владимир Зеленский Совет ЕС

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