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Европа должна задуматься о своей роле в мире без главенства США – Меркель

27 июня, 03:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Меркель заявила, что американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО

Европа должна серьезно задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться, как раньше, исполнять роль мирового лидера. Об этом заявила Ангела Меркель, – пишет The Guardian.

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"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим", — добавила канцлер.

Так она ответила на заявления президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о своем решении сократить контингент в Германии с 35 до 25 тыс. человек, поскольку Берлин недостаточно тратит на оборону в рамках НАТО. Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Германском фонде Маршалла в Брюсселе, заявил, что вывод войск из Германии станет частью процесса стратегической переоценки размещения американских военных по всему миру — в Африке, Азии и Европе.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также интересы США. Мы в Германии знаем, что мы должны тратить больше на оборону, мы достигли значительного увеличения расходов за последние годы и мы продолжим этот путь для наращивания нашего военного потенциала", — сказала Меркель.

Она при этом выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США. "Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести большее бремя расходов, чем во время холодной войны", — резюмировала она.

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Напомним, что Пентагон намеренно тормозит вывод американских военных из Германии.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане. В настоящий момент, по данным СМИ, в Афганистане находится порядка 14 тысяч американских военных.

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Германия США НАТО Ангела Меркель Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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