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Герус: Коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2019-07-29T11:47:48+03:00 Политика Представитель президента в правительстве прояснил ситуация с парламентской коалицией

Побеждающая на выборах в Верховную Раду партия "Слуга народа" может обойтись и без создания коалиции, так как набрала необходимое большинство. Не исключен вариант союза с "Голосом". В то же время в новый состав правительства войдут только представители парламентского большинства.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

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"Коалиция уже есть, монобольшинство… Это же (вхождение в коалицию, – ред.) зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим", – сказал он.

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В то же время Герус объяснил расклад относительно формирования нового правительства.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", – добавил представитель президента.

Как известно, по итогам выборов в Верховную Раду партия "Слуга народа" стала не только победителем (хотя пока еще официально результаты не объявлены), но и набирает монобольшинство – более 250 мест в парламенте. Теперь политической силе даже не обязательно с кем-то объединяться, хотя для принятия конституционных изменений (300 голосов) необходимы будут союзники. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, в чем главные риски для страны от однопартийного большинства в Раде.

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