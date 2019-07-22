Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Расклад сил в Раде: "Слуга народа" может обойтись и без коалиции

22 июля, 20:51

Но для конституционного большинства президентской партии в парламенте все же необходимы будут союзники


21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Сейчас подсчет голосов на парламентских выборах на финишной прямой. Партия "Слуга народа" почти наверняка займет большинство мест в новом парламенте.

К победителям по партийным спискам у всех партий добавились кандидаты мажоритарщики. И теперь у президентской партии в парламенте 251 человек. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 44 депутата, 26 депутатов получит "Европейская солидарность" и 25 – "Батькивщина". Партия "Голос" займет 20 кресел. Еще около 50 – это самовыдвиженцы.

Эти данные еще могут немного измениться, так как сейчас обработано три четверти электронных протоколов.

"Только новые лица в коалиции", - такое пожелание высказал коллегам из партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский во время голосования на своем округе, как только опустил бюллетень в избирательную урну.

"Ни с кем из старой власти мы пока не видим коалиции пока. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент, поэтому будем решать после результатов", – сказал Зеленский.

Несколько часов спустя результаты появились. В парламент проходят пять партий. Из них пожеланиям президента отвечает только политсила Святослава Вакарчука "Голос". Певец получил приглашение сразу после объявления данных экзит-полов.

"У нас рейтинг немножечко больше, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием", – сказал Зеленский.

Но Святослав Вакарчук решил взять паузу.

"Мне никто ничего не предлагал. До окончательных результатов выборов мы отказываемся говорить по каким-либо вопросам коалиции и, пожалуйста, эти вопросы задавайте Центризбиркому и окружкомам", – сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

Сотрудничать с "Голосом" в будущем парламенте готова и "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Мы очень рады, что "Голос" прошел, мы считаем, что задекларированный европейский и евроатлантический вектор позволяют нам совместно взаимодействовать. Мы это предлагаем", – заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Читайте также

А вот в "Батькивщине" не скрывают симпатий к "Слуге народа". Поздравляют с победой и признают -следующий шаг за президентом.

"С кем создавать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра и на должности министров – это все только в его руках. Какой будет коалиция, как будет формироваться правительство, надо задавать президенту Зеленскому", – заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Правда, коалиция может и не понадобиться. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предположил, что его политсила способна собрать большинство самостоятельно. Голосов для этого ей хватает.

"Сейчас говорить о коалиции не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или, возможно, наших оппонентов", – заявил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Впрочем, собственных сил партии хватит лишь на поддержку простых законов. Чтобы внести изменения в Конституцию, как анонсировал президент, например, – отменить депутатскую неприкосновенность, нужно 300 голосов. Для этого понадобятся союзники.

Напомним, сайт "Сегодня" публикует список народных депутатов, которые проходят в Верховную Раду по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Рада, коалиция, Верховная Рада, парламент, голос, выборы в парламент , слуга народа, выборы 2019, Батькивщина

Вы сейчас просматриваете новость " Расклад сил в Раде: "Слуга народа" может обойтись и без коалиции". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Литва поддержит Украину: Линкявичус оценил итоги выборов

Сегодня, 20:43

Избирательную кампанию в Украине глава МИД Литвы считает конкурентной

Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам (обновляется)

Сегодня, 19:40

Полный список депутатов, избранных по спискам партий. По данным подсчета голосов Центральной избирательной комиссии

ЦИК считает голоса на выборах, автогаз дешевеет: итоги дня

Сегодня, 20:01

Доллар в Украине опускается все ниже отметки в 26 гривен

Безсмертный: В Раде должна быть создана группа по Донбассу и Минску

Сегодня, 19:34

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ будет настаивать, чтобы в Раде появилась группа по Минску и Донбассу

Ученые обнаружили в глубинах океана гигантского кальмара

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Найден эффективный способ борьбы с животом

​Новый парк панд в Китае будет в три раза больше Йеллоустоуна

После выборов в Украине подешевеет валюта: свежие курсы от НБУ

Ани Лорак заявила о беременности после развода

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

MARUV впервые показала фигуру (фото)

Галкин показал фото с отдыха с Пугачевой

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь