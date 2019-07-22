Расклад сил в Раде: "Слуга народа" может обойтись и без коалиции

Но для конституционного большинства президентской партии в парламенте все же необходимы будут союзники

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Сейчас подсчет голосов на парламентских выборах на финишной прямой. Партия "Слуга народа" почти наверняка займет большинство мест в новом парламенте.

К победителям по партийным спискам у всех партий добавились кандидаты мажоритарщики. И теперь у президентской партии в парламенте 251 человек. У "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 44 депутата, 26 депутатов получит "Европейская солидарность" и 25 – "Батькивщина". Партия "Голос" займет 20 кресел. Еще около 50 – это самовыдвиженцы.

Эти данные еще могут немного измениться, так как сейчас обработано три четверти электронных протоколов.

"Только новые лица в коалиции", - такое пожелание высказал коллегам из партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский во время голосования на своем округе, как только опустил бюллетень в избирательную урну.

"Ни с кем из старой власти мы пока не видим коалиции пока. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент, поэтому будем решать после результатов", – сказал Зеленский.

Несколько часов спустя результаты появились. В парламент проходят пять партий. Из них пожеланиям президента отвечает только политсила Святослава Вакарчука "Голос". Певец получил приглашение сразу после объявления данных экзит-полов.

"У нас рейтинг немножечко больше, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием", – сказал Зеленский.

Но Святослав Вакарчук решил взять паузу.

"Мне никто ничего не предлагал. До окончательных результатов выборов мы отказываемся говорить по каким-либо вопросам коалиции и, пожалуйста, эти вопросы задавайте Центризбиркому и окружкомам", – сказал лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

Сотрудничать с "Голосом" в будущем парламенте готова и "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Мы очень рады, что "Голос" прошел, мы считаем, что задекларированный европейский и евроатлантический вектор позволяют нам совместно взаимодействовать. Мы это предлагаем", – заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

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А вот в "Батькивщине" не скрывают симпатий к "Слуге народа". Поздравляют с победой и признают -следующий шаг за президентом.

"С кем создавать коалицию, кого выдвигать на должность премьер-министра и на должности министров – это все только в его руках. Какой будет коалиция, как будет формироваться правительство, надо задавать президенту Зеленскому", – заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Правда, коалиция может и не понадобиться. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предположил, что его политсила способна собрать большинство самостоятельно. Голосов для этого ей хватает.

"Сейчас говорить о коалиции не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или, возможно, наших оппонентов", – заявил лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Впрочем, собственных сил партии хватит лишь на поддержку простых законов. Чтобы внести изменения в Конституцию, как анонсировал президент, например, – отменить депутатскую неприкосновенность, нужно 300 голосов. Для этого понадобятся союзники.

Напомним, сайт "Сегодня" публикует список народных депутатов, которые проходят в Верховную Раду по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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