Глава МИД Германии сделал громкое заявление по Минскому процессу

Москва сознательно хочет использовать вакуум в мировой политике, который оставляет после себя Белый дом, заявил политик

Власти Германии намерены придать новую динамику Минскому процессу по урегулированию ситуации на востоке Украины, об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете "Welt am Sonntag.

"Мы хотим придать новую динамику Минскому процессу. Я испытываю осторожный оптимизм в том, что касается миротворческой миссии ООН", – сказал министр, признав, что представления Москвы и Киева о такой миссии значительно расходятся.

Вопрос отмены санкций против России можно будет обсуждать только при условии реализации Минских соглашений.

"Если удастся реализовать Минские соглашения, то мы сможем обсуждать снятие санкций", – добавил Маас.

Глава МИД подчеркнул, что правительство ФРГ не отказывается от своей позиции по Крыму и не намерено признавать его российским.

"Если мы признаем Крым российской территорией, то это, возможно, станет приглашением и для других действовать в нарушение международного права, поэтому решение ЕС, принятое перед летней паузой, о продлении санкций против России было правильным", – сказал он, подчеркнув, что это решение было единогласным.

Министр также заметил, что в целом критически относится к внешней политике Москвы.

"В настоящий момент у меня возникает ощущение, что Москва сознательно хочет использовать вакуум в мировой политике, который оставляет после себя Белый дом", – сказал он.

Стоит подчеркнуть, что многие члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) высказывали недовольство политикой главы МИД в отношении России. На это Маас ответил, что нынешняя ситуация значительно отличается от той, которая была при его знаменитых однопартийцах – Вилли Брандте и Эгоне Баре, реализовавших политику разрядки.

"Сегодня у нас совершенно другая ситуация, поэтому нам нужна новая восточная политика", – считает Маас.

Напомним, Аваков заявил, что Минский процесс на сегодня мертв, ведь он сыграл свою роль. В свою очередь, Турчинов отметил, что на данный момент альтернативы Минскому процессу не существует.

Стоит отметить, что в тексте документа не сказано ни слова об ответственности России за ситуацию на Донбассе. Вместе с тем, члены Совбеза ООН вновь заявили о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), которой был одобрен Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений.