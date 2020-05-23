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  1. Новости политики

Глава МИД Литвы: Идея создания консультативного совета по Донбассу разит российской технологией

23 мая, 11:12

Игорь Тимофеев

Россия хочет показать себя сторонним наблюдателем, говорит Линас Линкявичюс

Идея создания консультативного совета по Донбассу "попахивает попытками России показать себя сторонним наблюдателем". Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он отметил, что несмотря на кризис из-за коронавируса, Россия продолжает военную агрессию против Украины.

"Если сравнить ситуацию в прошлом году, мы видим больше обстрелов, больше нарушений со стороны России. И также видим, что испытывается определенная политика, как и раньше, чтобы показать Россию в качестве посредника, в качестве наблюдателя", – подчеркнул он.

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Примером такой политики он назвал идею создания консультативного совета по Донбассу.

"Она не была создана, но такая идея была. И она попахивает попытками России показать себя сторонним наблюдателем, якобы конфликт происходит в Украине между украинцами", – подчеркнул министр иностранных дел Литвы.

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Напомним, темой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности стало: Как усилить западный курс Украины .

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Россия Донбасс Линас Линкявичюс Киевский форум по безопасности

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