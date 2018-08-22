Глава МИД Великобритании объяснил, что остановило Путина от вторжения в Украину

Глава МИД Британии Джереми Хант считает, что страх перед возможным повреждением украинской газовой трубы и возникновением проблем с поставками российского газа на Запад остановил Москву от полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Как отметил министр, украинские власти считают, что страх перед возможным повреждением ГТС помешал России осуществить полномасштабное вторжение в Украину после оккупации Крыма и востока страны в 2014 году.

По мнению главы британской дипломатии, Евросоюз должен выступить против строительства газопровода "Северный поток – 2", потому, что этот проект "Газпрома" противоречит интересам Европы и облегчает Кремлю ведение гибридной войны против Украины.

Реальный же мотив строительства СП-2, похоже, заключается в том, чтобы лишить Украину транзитной роли, делает вывод Хант.

"Хотя Киев и отрезал многие коммерческие связи с Москвой из-за переориентирования на Запад, нет никаких противоречий в попытке сохранить доходы – и рычаги, которые обеспечивает транспортировка российского газа", – считает министр.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин боялся, что в случае военной агрессии против Украины может быть остановлена газотранспортная система и прекратиться подача газа в Европу, а соответственно, и в обратном направлении не будут идти деньги в РФ.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".