Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Главная тема. Выбор": на телеканале "Украина" стартует спецпроект

Сегодня, 12:18

"Главная тема. Выбор" будет отличаться от политических ток-шоу на других каналах

"Главная тема. Выбор": на телеканале "Украина" стартует спецпроект //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/db9/01d/5c6db901dd023.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/db9/01d/5c6db901dd023.jpg Политика "Главная тема. Выбор" будет отличаться от политических ток-шоу на других каналах

Премьера на телеканале "Украина": с пятницы, 22 февраля, в 21:00 в эфире стартует спецпроект "Главная тема. Выбор", который будет состоять из девяти программ.

Как и "Главная тема", новый проект имеет социальную направленность. Журналисты будут искать проблемные истории, снимать острые сюжеты. В студии программы будут показывать главным политическим фигурантам – кандидатам на президентское кресло – и привлекать политиков к решению проблемы. Этим "Главная тема. Выбор" будет отличаться от политических ток-шоу на других каналах, где кандидаты прибегают только к предвыборной агитации и ссор.

"Мы обсуждаем наиболее острые социальные проблемы. Все реформы: пенсионную, образовательную, медицинскую, мы будем говорить о трудовой миграции. У нас будут непосредственно участники избирательного процесса или их представители, эксперты, которые нам будут помогать выяснить их позицию относительно того или иного кандидата", – рассказала Елена Кот, автор и ведущая спецпроекта "Главная тема.Выбор"

В студии проекта телеканала "Украина" от политиков добиваться конкретных предложений для решения проблем, волнующих украинцев. 

"Мы не хотели повторять и копировать существующие форматы, более того я не считаю во многом, что эти форматы отвечают на вопросы, потому что они больше являются площадками для предвыборной агитации. Наша основная задача была все-таки оставить основной акцент "Главной темы", – все что мы освещаем, социальные темы. И именно этот акцент остается в "Главной теме. Выбор", – подчеркнул Евгений Лященко, директор ООО "Медиа Группа Украина"

Напомним, на генеральной репетиции первой программы роли политиков и министров играли журналисты, работая в реальном времени – два часа, чтобы в эфире избежать каких-либо технических сбоев. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег политики, Главная тема, трк украина , Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " "Главная тема. Выбор": на телеканале "Украина" стартует спецпроект". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки

Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

Бывшие президенты Украины дали советы следующему гаранту и бизнесменам

Вчера, 23:17

На бизнес-форуме в Киеве говорили о шагах, которые приведут к экономическому прорыву Украины

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Идеальный вес женщины (таблица)

Ани Лорак удивила сеть своим внешним видом: «Беременна?»

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха

Скандал вокруг Зеленского обрастает подробностями: заявление ЦИК

Слабоумие или отвага: депутат РФ начал открыто угрожать НАТО

Украинцы первыми «подделали» Tesla, схема развода поражает

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Сегодня, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев

20 февраля, 07:19

В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос

В России проговорились о планах на Зеленского