"Главная тема. Выбор": на телеканале "Украина" стартует спецпроект
"Главная тема. Выбор" будет отличаться от политических ток-шоу на других каналах
Премьера на телеканале "Украина": с пятницы, 22 февраля, в 21:00 в эфире стартует спецпроект "Главная тема. Выбор", который будет состоять из девяти программ.
Как и "Главная тема", новый проект имеет социальную направленность. Журналисты будут искать проблемные истории, снимать острые сюжеты. В студии программы будут показывать главным политическим фигурантам – кандидатам на президентское кресло – и привлекать политиков к решению проблемы. Этим "Главная тема. Выбор" будет отличаться от политических ток-шоу на других каналах, где кандидаты прибегают только к предвыборной агитации и ссор.
"Мы обсуждаем наиболее острые социальные проблемы. Все реформы: пенсионную, образовательную, медицинскую, мы будем говорить о трудовой миграции. У нас будут непосредственно участники избирательного процесса или их представители, эксперты, которые нам будут помогать выяснить их позицию относительно того или иного кандидата", – рассказала Елена Кот, автор и ведущая спецпроекта "Главная тема.Выбор"
В студии проекта телеканала "Украина" от политиков добиваться конкретных предложений для решения проблем, волнующих украинцев.
"Мы не хотели повторять и копировать существующие форматы, более того я не считаю во многом, что эти форматы отвечают на вопросы, потому что они больше являются площадками для предвыборной агитации. Наша основная задача была все-таки оставить основной акцент "Главной темы", – все что мы освещаем, социальные темы. И именно этот акцент остается в "Главной теме. Выбор", – подчеркнул Евгений Лященко, директор ООО "Медиа Группа Украина"
Напомним, на генеральной репетиции первой программы роли политиков и министров играли журналисты, работая в реальном времени – два часа, чтобы в эфире избежать каких-либо технических сбоев.
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