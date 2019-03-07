"Главная тема. Выбор": Тимошенко и Вилкул ответят на вопросы ведущих канала "Украина"

Политики должны рассказать украинцам, что будет с зарплатами и пенсиями после выборов

"Главная тема. Выбор": Тимошенко и Вилкул ответят на вопросы ведущих канала "Украина" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/127/590/5c8127590111a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/127/590/5c8127590111a.jpg 2019-03-07T16:18:00+02:00 Политика Политики должны рассказать украинцам, что будет с зарплатами и пенсиями после выборов

В пятницу, 8 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор", в прямом эфире которого кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко и Александр Вилкул ответят на вопросы ведущих канала: Елены Кот, Олега Панюты и Анны Пановой.

Что будет с зарплатами и пенсиями после выборов? Какие будут суммы в платежках? Можно ли запустить украинскую промышленность? И где искать работу, чтобы не оставить семью ради заграничных заработков?

"К кандидатам в президенты у украинцев имеется множество вопросов, однако они не могут задать их лично. Эту крайне важную миссию выполняет команда нашего проекта. Поэтому в пятницу я и мои коллеги озвучат перед кандидатами наиболее острые и волнующие общество вопросы. Услышим ли мы откровенные ответы? Посмотрим в эфире", – отметила ведущая проекта Елена Кот.

Премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" стали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Юрий Вилкул и Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

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