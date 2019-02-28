"Главная тема. Выбор". Луценко, Аваков и Петренко поговорят о честных выборах

Руководители правоохранительных структур расскажут, как защитить свой голос

Канал «Украина» покажет ток-шоу с Еленой Кот «Главная тема. Выбор».

"Главная тема. Выбор". Луценко, Аваков и Петренко поговорят о честных выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e9/f1d/5c77e9f1d7651.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e9/f1d/5c77e9f1d7651.jpg 2019-02-28T16:03:00+02:00 Украина Руководители правоохранительных структур расскажут, как защитить свой голос

В пятницу, 1 марта, в 21:00 канал "Украина" покажет ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор". Гостями второго эфира на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" станут генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.

Что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата? Кому в первую очередь стоит проверить списки избирателей? Какое наказание предусмотрено для тех, кто согласится продать свой голос? Какие схемы подкупа избирателей популярные во время нынешней предвыборной кампании? Правила голосования: какую ручку брать и от кого прятать бюллетень в день выборов?

"Ответственность за проведение честных и демократических выборов лежит не только на каждом украинском гражданине, но и на контролирующих процесс голосования государственных органах. Спросим лично у руководителей этих структур, как защитить свой голос", – отметила ведущая ток-шоу Елена Кот.

Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.

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