Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Главная тема. Выбор". Луценко, Аваков и Петренко поговорят о честных выборах

Сегодня, 16:03

Руководители правоохранительных структур расскажут, как защитить свой голос

Канал «Украина» покажет ток-шоу с Еленой Кот «Главная тема. Выбор»
Канал «Украина» покажет ток-шоу с Еленой Кот «Главная тема. Выбор».
"Главная тема. Выбор". Луценко, Аваков и Петренко поговорят о честных выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e9/f1d/5c77e9f1d7651.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e9/f1d/5c77e9f1d7651.jpg Украина Руководители правоохранительных структур расскажут, как защитить свой голос

В пятницу, 1 марта, в 21:00 канал "Украина" покажет ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор". Гостями второго эфира на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" станут генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.

Что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата? Кому в первую очередь стоит проверить списки избирателей? Какое наказание предусмотрено для тех, кто согласится продать свой голос? Какие схемы подкупа избирателей популярные во время нынешней предвыборной кампании? Правила голосования: какую ручку брать и от кого прятать бюллетень в день выборов?

"Ответственность за проведение честных и демократических выборов лежит не только на каждом украинском гражданине, но и на контролирующих процесс голосования государственных органах. Спросим лично у руководителей этих структур, как защитить свой голос", – отметила ведущая ток-шоу Елена Кот.

Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Луценко, Аваков, петренко, Главная тема, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " "Главная тема. Выбор". Луценко, Аваков и Петренко поговорят о честных выборах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака

Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном

Украинец построил дом, в котором свет и тепло бесплатные

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Робот-имплант стимулирует рост внутренних органов

Соловьева довели до истерики критикой Путина

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Какой будет пленарная неделя Верховной Рады: язык, учения, военкоматы

26 февраля, 07:38

Заложникам хотят назначить выплаты, а Кабмин хочет штрафов на выборах

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

26 февраля, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук