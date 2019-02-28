"Главная тема. Выбор". Луценко, Аваков и Петренко поговорят о честных выборах
Руководители правоохранительных структур расскажут, как защитить свой голос
В пятницу, 1 марта, в 21:00 канал "Украина" покажет ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор". Гостями второго эфира на тему "Честные выборы: как защитить свой голос?" станут генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, глава Министерства юстиции Павел Петренко, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и представитель Центральной избирательной комиссии.
Что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата? Кому в первую очередь стоит проверить списки избирателей? Какое наказание предусмотрено для тех, кто согласится продать свой голос? Какие схемы подкупа избирателей популярные во время нынешней предвыборной кампании? Правила голосования: какую ручку брать и от кого прятать бюллетень в день выборов?
"Ответственность за проведение честных и демократических выборов лежит не только на каждом украинском гражданине, но и на контролирующих процесс голосования государственных органах. Спросим лично у руководителей этих структур, как защитить свой голос", – отметила ведущая ток-шоу Елена Кот.
Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.
Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.
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