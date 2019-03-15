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Ляшко рассказал Гройсману, как живут люди с инвалидностью в селах

Сегодня, 17:38

Лидер парламентской фракции Радикальной партии рассказал главе правительства, как на самом деле приходится выживать украинцам

Олег Ляшко у инвалида I группы 72-летней Евгении Ивановны из села Зарудье / Фото: Facebook Олега Ляшко
Олег Ляшко у инвалида I группы 72-летней Евгении Ивановны из села Зарудье / Фото: Facebook Олега Ляшко.
Ляшко рассказал Гройсману, как живут люди с инвалидностью в селах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bcb/472/5c8bcb472996c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bcb/472/5c8bcb472996c.jpg Другие регионы Лидер парламентской фракции Радикальной партии рассказал главе правительства, как на самом деле приходится выживать украинцам

Олег Ляшко призвал Владимира Гройсмана прекратить имитировать борьбу с бедностью за месяц до выборов. Политик убежден, что одноразовые копеечные подачки, которые Кабмин выплачивает пенсионерам и многодетным семьям, не решат вопрос тотального обнищания граждан.

Лидер парламентской фракции Радикальной партии рассказал главе правительства, как на самом деле приходится выживать украинцам.

"Мне написала письмо жительница Сум Раенко Людмила Ивановна, инвалид I группы, спинальница, в коляске уже 10 лет после ДТП. Ее пенсия 1497 гривен. На две упаковки памперсов тратит около 750 гривен в месяц. Бинты, вата, лейкопластырь обходятся еще в 450 гривен. На все вместе уходит 1200 гривен. Как ей прожить на оставшиеся деньги?", – обратился к Гройсману народный депутат.

Ляшко отметил, что так живут миллионы украинцев и привел еще один пример – Евгении Горской из Тернопольской области.

"Несколько дней назад я был у инвалида I группы 72-летней Евгении Ивановны из села Зарудье Збаражского района Тернопольской области. Она вообще не ходит в аптеку, потому что нет денег на лекарства. 1900 гривен своей пенсии тратит исключительно на газ. Две коровы, которые держит ее дочь, не кормят семью. Вы все рассказываете, как вы помогаете людям, как они счастливо стали жить при вас. Так расскажите и этим двум женщинам, как им прожить?", – добавил политик.

Лидер РПЛ подчеркнул, что из-за бедности и социальной несправедливости миллионы украинцев выезжают за границу.

"Люди видят 1,5 миллиарда премии, которые выплатило себе руководство "Нафтогаза" и зарплаты по 6 миллионов гривен, пока миллионы украинцев получают копеечные пенсии и зарплаты или уезжают за границу. Задолженность по коммуналке из-за тарифов на газ – 30 миллиардов гривен за последний квартал. Как людям выжить? И что власть делает для того, чтобы поднять зарплаты и пенсии, восстановить экономику, чтобы молодежь вернулась в Украину?", – завершил свой вопрос Олег Ляшко.

Напомним, если чиновники "Нафтогаза" не вернут премии, Олег Ляшко планирует обратиться в суд.

Также напомним, 15 февраля Ляшко зарегистрировал постановление о возвращении руководством "Нафтогаза" 45 млн евро премии. Политик возмущается непрозрачным, по его мнению, режимом функционирования "Нафтогаза" и "заоблачными", по его оценкам, зарплатами в ведомстве.

В конце января 2019 года Коболев сообщил, что написал заявление о перечислении своей зарплаты благотворительным организациям.

Накануне Ляшко потребовал не подписывать контракт с Коболевым, пока тот не вернет премию в бюджет. Лидер Радикальной партии отметил, что правительство не должно продлевать трудовой контракт с главой "Нафтогаза". 

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Тег Рада, ляшко, инвалиды, Гройсман

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