Годовщина Минских соглашений: США обратились к России с требованием по Донбассу

Сегодня, 11:59

Несмотря на договоренности в Минске, Москва ни разу их не выполняла, напомнили американские дипломаты

Донбасс. Фото: AFP
Донбасс. Фото: AFP

США призывают Россию прекратить огонь на Донбассе и начать выполнять договоренности по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Украине по случаю четвертой годовщины первых Минских соглашений в 2014 году.

Американские дипломаты отметили, что, несмотря на договоренности в Минске, Москва ни разу их не выполняла.

"В этот день, четыре года назад, был подписан Минский протокол с целью установления мира в восточной Украине. Но боевые действия никогда не прекращались, угрожая жизни и благосостоянию невинных украинцев. Россия должна выполнять свои обязательства и немедленно прекратить боевые действия", – говорится в сообщении посольства.

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Читайте подробней о том, как Минские соглашения предотвратили "большую" войну, выиграли время и наказали Россию. В материале "Сегодня" вспоминается подписание первого Минского протокола, а эксперты рассказали о значении соглашения и влиянии смерти Захарченко на процесс переговоров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил Путину об обязательствах по Донбассу. Он заявлял, что России предстоит еще выполнить ряд условий по Минским договоренностям, чтобы продвинуться вперед в урегулировании конфликта и перейти к выборам на оккупированных территориях.
Россия, США, посольство, Донбасс, минские соглашения

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"Сегодня"

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