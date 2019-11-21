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Годовщина Революции достоинства: в США выступили с заявлением (видео)

21 ноября, 12:29

Американский дипломат Уильям Тейлор заявил о поддержке украинцев

Фото: usembassy.gov

Фото: usembassy.gov

По случаю Дня достоинства и свободы Соединенные Штаты Америки обещают поддерживать украинцев в тех стремлениях и намерениях, с которыми они вышли на Майдан в 2013 году. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Шесть лет назад в этот день отважные украинцы, полные решимости достичь лучшего, европейского будущего, собрались на Майдане и начали требовать изменений. США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана", – заявил Тейлор.

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Сегодня – шестая годовщина с начала Евромайдана в Украине – события, которое навсегда изменило новейшую историю страны. Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в столице на Майдане Незалежности начали собираться активисты, чтобы выразить свой протест. Сначала сотни украинцев пришли протестовать против того, что правительство Николая Азарова отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС и взяло курс на Таможенный союз. С каждым днем к сотням протестующих присоединялись тысячи. Президент и политики в день годовщины Революции рассказали, что для них значит слова "свобода" и "достоинство".

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Видео: president.gov.ua

Отметим, что по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане Незалежности и в центре Киева погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. Читайте подробнее о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

Все подробности в спецтеме День Достоинства

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США революция достоинства День Достоинства и Свободы Уильям Тейлор

Источник: Сегодня

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