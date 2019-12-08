Гончарук назвал "план А" на "нормандской встрече"

Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что двумя ключевыми целями президента страны Владимира Зеленского на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря являются прекращение огня на Донбассе и обмен удерживаемыми лицами.

"Я считаю, что лучшим вариантом, в любом случае, является прекращение огня, обмен пленными, фактически. Все наши украинцы должны вернуться домой. И это две главные задачи, которые поставил перед собой президент Зеленский", – сказал глава правительства в эфире одного из украинских телеканалов в воскресенье.

Он подчеркнул, что "план А" заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы".

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"Ни о каких сдачах интересов в смысле отказа от территориальной целостности, суверенитета не может идти речь принципиально. Крым и Донбасс – это территория Украины, и там живут украинцы, и мы будем бороться за них, за их возвращение домой настолько, насколько это возможно", – добавил премьер.

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Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России.

В Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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