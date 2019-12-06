Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"

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Остались считанные дни до саммита "Нормандской четверки", на котором лидеры Украины, Германии, Франции и России попытаются найти выход из вооруженного конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский должны решить, какое будущее ожидает оккупированные Россией и местными боевиками отдельные районы Донецкой и Луганской областей – мир или стена, отгородившая их от остальной Украины.

Сайт "Сегодня" хочет напомнить, как шла подготовка к встрече "Нормандской четверки" :

6 декабря

15:29 За "нормандским" столом впервые окажутся президент Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин. Однако не исключена и встреча с глазу на глаз .

Начало четырехсторонних переговоров запланировано на понедельник, 9 декабря, 17:00 по киевскому времени. В то же время в немецком правительстве уже сообщили, что на 15:00 планируется "двухсторонка" Меркель с Путиным, а в 15:30 она переговорит с Зеленским. В 19:00 состоится общая пресс-конференция, где лидеры государства подведут итоги переговоров.

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14:52 Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, Киев на будущих "нормандских переговорах" в Париже ожидает договоренностей по конкретным шагам и срокам в урегулировании конфликта – это план максимум. Или, как минимум, договориться до нового перемирия и возвращения пленных.

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11:46 Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко дал Зеленскому четыре совета по "нормандской встрече". По его мнению, берлинская "дорожная карта", введение миротворцев ООН на Донбасс, исключение газовых переговоров из повестки "Нормандской четверки" и недоверие Путину должны быть краеугольными камнями переговоров.

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11:24 Стало известно, что на встрече Владимира Зеленского с организаторами Евромайдана президент рассказал о планах предложить на "нормандской встрече" создание на оккупированных территориях Донбасса "муниципальной стражи" , состоящей из украинских нацгвардейцев, представителей ОБСЕ и даже боевиков.

03:46 Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что для реального урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе украинской стороне во время встречи в "нормандском формате" надо ставить вопрос о начале переговоров о заключении мирного соглашения между Украиной и Россией с указанием обязательств сторон.

В тренде Впервые за столом переговоров: когда Зеленский встретится с Путиным в Париже

01:20 Бывшие студенты и организаторы Евромайдана пообщались с Владимиром Зеленским о предстоящем саммите в "нормандском формате", и он на встрече пообещал не предать интересы Украины .

5 декабря

22:39 Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и скоординировали позиции накануне встречи в "нормандском формате" .

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Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / Фото: AFP

21:05 У Владимира Путина озвучили сдержанный оптимизм относительно перспектив украинских-российских отношений в связи с предстоящим в Париже саммитом в "нормандском формате". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по его итогам может быть принят документ необязывающего характера .

15:40 Дмитрий Песков призвал не делать никаких преждевременных прогнозов и не строить ожиданий, пока не состоятся переговоры в "нормандском формате" в Париже.

"Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник, нам кажутся преждевременными и неуместными . Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда "Нормандская четверка" соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут", – сказал Песков.

14:30 Советник президента Украины Андрей Ермак заявил на дискуссии в Лондоне в Chatham House "Украина: большие ожидания", что у Киева есть "план Б" по Донбассу.

"Если мы не увидим сегодня готовность со стороны РФ к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей с четко определенными сроками, будем тогда строить стену и жить так", – заявил он.

Напомним, на встрече со шведским премьером Стефаном Левеном в Киеве президент Владимир Зеленский рассказал о приоритетах на встрече "Нормандской четверки" и заявил, что намерен поднять вопрос формата и сроков передачи границы под украинский контроль.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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