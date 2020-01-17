Гончарук: "Сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями"

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Реклама

Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук, который сегодня, 17 января, подал заявление об увольнении с поста премьера, в своем обращении заявил, что "на топ-уровне в правительстве коррупции нет"

"Относительно нашей команды скажу откровенно: это команда порядочных людей. Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то лишь потому, что мы еще не успели до них добраться", – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что "оппоненты применяют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть".

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени", – сказал Гончарук.

Как сообщал сайт "Сегодня", отставка премьер-министра Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

"Я сам только что узнал из СМИ. Это полная неожиданность для меня. Сейчас с фракцией будем обсуждать. Больше пока не могу ничего сказать", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Роман Грищук.

Напомним, ранее на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама