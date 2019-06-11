Государство вернет партиям деньги, потраченные на агитацию

Государственное финансирование ввели как стимул для появления новых – молодых партий

Государство вернет партиям деньги, потраченные на агитацию. "Сегодня" посчитали: если, например, в парламент пройдут 6 партий, им выплатят около двух миллиардов гривен. Приятный финансовый бонус получат и те политсилы, которые не преодолеют проходного барьера.

Более четырех миллионов гривен. Такой залог вносит каждая партия, которая идет на выборы. Мажоритарщики платят в сто раз меньше, чем политсилы. Эти деньги вернут тем, кого ЦИК не зарегистрирует. И тем, кто выиграет выборы. Потеряют залог те, кто проиграют или снимутся с выборов.

Но на этих выборах появилась новация, которой не было в истории Украины. Партиям, которые пройдут в парламент, государство вернет не только залог, но и деньги, потраченные на агитацию. И не более 375 млн гривен. И это приятный бонус, поскольку политическая реклама стоит дорого.

По оценкам политтехнологов, скромная предвыборная кампания одной политсиле обойдется минимум в 5 млн долларов. То есть возмещения из бюджета, которое составляет почти 14 млн долларов хватит с головой.

Государственное финансирование ввели как стимул для появления новых – молодых партий. Чтобы они со временем могли составить конкуренцию старым политикам. Законодательные изменения были одним из условий получения безвиза. И внесли их еще в 2015 году.

Возмещение за агитацию – не единственная новация. Государство будет финансировать деятельность партий, которые проиграют, но наберут 2% голосов на выборах. То есть следующие 5 лет такие политсилы будут существовать за счет бюджетные средства. Ограничение только одно – тратить их можно только на уставную деятельность.

"Но парадокс в том, что никто в Украине не знает, что такое уставная деятельность. В законе не сказано, что имеется в виду под уставной деятельностью. Устав, как правило, – это очень общий документ, в котором может быть записано все, что угодно. То есть если партия завтра захочет купить яхту за государственные средства, теоретически он может это сделать", – говорит Денис Рыбачок, аналитик Комитета избирателей Украины.

В комитете избирателей уже подсчитали: за год политсилам раздадут около полумиллиарда гривен. И деньги начнут переводить после нового года – когда распределят бюджет на 2020 год.

Как известно, досрочные выборы в Украине должны состоятся 21 июля 2019 года.

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