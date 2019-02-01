ГПУ вынесла подозрение следователю РФ, который обвинял Яценюка в "чеченском деле"

Даже приговор российского суда установил, что «доказательства» СК РФ были недопустимыми

ГПУ вынесла подозрение следователю РФ, который обвинял Яценюка в "чеченском деле" 2019-02-01T17:28:00+02:00 Политика Даже приговор российского суда установил, что «доказательства» СК РФ были недопустимыми

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении в совершении преступления следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову за незаконное привлечение к уголовной ответственности четырех граждан Украины, в том числе бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом на брифинге в пятницу, 1 февраля, сообщил прокурор отдела ГПУ Александр Новиков.

В подозрении о преступлении следователю Следственного комитета РФ говорится также о незаконном привлечении к ответственности Дмитрия Корчинского, Сергея Мазура и Дмитрия Яроша.

"Сегодня составлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 Уголовного кодекса за незаконное привлечение к уголовной ответственности, сочетающееся с обвинением в совершении тяжкого преступления с фальсификацией доказательств следователя Следственного комитета РФ", – сообщил прокурор.

По его словам, указанный следователь в отсутствие каких-либо доказательств подписал постановление о привлечении к уголовной ответственности.

Он отметил, что обвинения, выдвинутые в этом деле, "основывались на материалах, которые законодательством самой Российской Федерации фактически были недопустимыми, не могли быть положены в основу обвинения": "В частности, на момент подписания следователем указанных подозрений даже приговором российского суда было установлено, что данные доказательства являются недопустимыми".

Напомним, речь идет о фальсификации дела, по которому Есентукский городской суд Ставропольского края РФ в марте 2017 года объявил о заочном аресте Арсения Яценюка за якобы его участие в вооруженных столкновениях в Чечне в 1994-1995 годах и убийстве 30-ти российских военных. Обвинение проходило, в частности, по статьям УК РФ "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

В рамках этого т.наз. "чеченского дела Яценюка" российские "следователи" также нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье, на которой якобы "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка.

Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Интерпол отказал в ходатайстве РФ как политически мотивированному. Экс-премьер подал иск против России в Европейский суд по правам человека.

Александр Новиков также отметил, что в уголовном производстве продолжается сбор доказательств для объявления подозрений другим лицам, причастным к незаконному лишению свободы и пытки граждан Украины на территории Российской Федерации.

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