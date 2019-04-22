ГПУ вызывает Ложкина и Гонтареву для вручения подозрения и допроса по "делу Курченко"

Также в Генпрокуратуру вызвали действующего заместителя главы АП Алексея Филатова, экс-министра экологии Злочевского и бизнесмена Стеценко

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины вызывает повестками экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова, экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-министра экологии и природных ресурсов, собственника частной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского и бизнесмена Константина Стеценко для вручения уведомлений о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко. Соответствующие повестки обнародованы на сайте ГПУ.

Как сообщается, каждый из пятерых человек вызван дважды, на одно и то же время 23 и 25 апреля к следователю по особо важным делам Гайдару В.А. для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемого.

В повестках указывается, что речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

По данному производству ранее на допрос вызывались экс-мэр Киева Леонид Черновецкий и его сын Степан, народный депутат Евгений Бакулин, экс-глава министерства доходов и сборов Александр Клименко и бывший министр обороны Дмитрий Саламатин. Данное производство СМИ назвали "дело Курченко".

Ранее сообщалось, что ГПУ закончила досудебное расследование по Курченко.

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