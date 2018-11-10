Гройсман: Децентрализацию хотят остановить путем "грязных и подковерных игрищ"
Глава правительства отметил, что децентрализация дала людям толчок для изменений
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформу децентрализации хотят остановить "путем грязных и подковерных игрищ".
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Однако, по словам Гройсмана, он не даст остановить реформу.
"И я не дам этого сделать. Децентрализация – это ключевая реформа для сплочения Украины. Я дальше буду обеспечивать лидерство в этой реформе", – сказал он.
Глава правительства отметил, что децентрализация дала людям толчок для изменений и в объединенных общинах строят дороги, садики, школы, модернизируется теплоснабжение.
Напомним, в начале года премьер Владимир Гройсман рассказывал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Он заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.
Напомним, в начале года премьер Владимир Гройсман рассказывал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Он заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.
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