Гройсман: Децентрализацию хотят остановить путем "грязных и подковерных игрищ"

Сегодня, 03:41

Глава правительства отметил, что децентрализация дала людям толчок для изменений

Владимир Гройсман. Фото: архив
Владимир Гройсман. Фото: архив

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформу децентрализации хотят остановить "путем грязных и подковерных игрищ".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Однако, по словам Гройсмана, он не даст остановить реформу.

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"И я не дам этого сделать. Децентрализация – это ключевая реформа для сплочения Украины. Я дальше буду обеспечивать лидерство в этой реформе", – сказал он.

Глава правительства отметил, что децентрализация дала людям толчок для изменений и в объединенных общинах строят дороги, садики, школы, модернизируется теплоснабжение.

Напомним, в начале года премьер Владимир Гройсман рассказывал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Он заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

Напомним, в начале года премьер Владимир Гройсман рассказывал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Он заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.
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Источник:

"Сегодня"

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