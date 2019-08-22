Гройсман назвал единственное условие возвращения России в G7

Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что единственной предпосылкой возможного возвращения России в клуб стран "Большой восьмерки" является полное восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Если Россия хочет вернуться в клуб развитых демократических стран, надо пересматривать свою политику. Сейчас Россия не сделала ничего для того, чтобы вернуться в этот клуб. Пусть Россия забирает свои войска с Донбасса и Крыма, восстанавливает наш суверенитет, и тогда вопрос будет решен", - сказал Гройсман. Но сейчас, по его убеждению, нет оснований создавать у России ощущение, что ей забудут те преступления против человечества, которые она совершала и совершает на территории Украины.

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Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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