Трамп считает, что нужно вернуть Россию в G8

Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8.

"Я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (клуба. – Ред); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он добавил, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения он бы "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

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По словам президента, бывший президент США Барак Обама выступал за исключение РФ из "Большой восьмерки", потому что политика российского лидера Владимира Путина оказалась эффективнее.

"Я полагаю, что президент Обама – из-за того, что Путин его переиграл – подумал: нехорошо, что Россия в G8, так что он захотел, чтобы России исключили", – резюмировал он.

Вслед за годовщиной высадки союзников в Нормандии и начала операции "Оверлорд" российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа во Франции.

Международный саммит G7 пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции. Французские власти назвали главной темой встречи борьбу против неравенства.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, но отметили, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Помимо того, несколько лет назад Россию не позвали участвовать Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Такое решение было принято Украиной на правах страны-хозяйки встречи. Таким образом, впервые за 25 лет РФ не принимала участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС.

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