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Гройсман объяснил, почему цена газа по всей Украине одинаковая, а тепла – разная

Сегодня, 23:26

Премьер-министр отметил, что разная цена на тепло провоцирует неплатежи

Фото: Сегодня
Гройсман объяснил, почему цена газа по всей Украине одинаковая, а тепла – разная //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/84e/0f6/5c784e0f6bebd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/84e/0f6/5c784e0f6bebd.jpg Политика Премьер-министр отметил, что разная цена на тепло провоцирует неплатежи

Стоимость тепла в украинских городах и поселках является прямой ответственностью местных органов власти, ведь подавляющее большинство котельных принадлежит муниципалитетам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на Правительственном портале.

"Котельные в Украине на 99% принадлежат муниципалитетам и местным властям. Но приведу пример. Город Каменец-Подольский. 1 гКал там стоит 1200 грн. И это заслуга не правительства, а городского головы. А в городе Смела 1 гКал стоит – 2500 грн. Газ по цене одинаковый, а цена тепла разная", - отметил Гройсман.

И это, по его словам, также провоцирует неплатежи.

В то же время Гройсман заверил, что если у семьи есть объективные причины нехватки средств на оплату коммунальных услуг, "правительство имеет возможности такие семьи защитить".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не платить по завышенным нормам потребления газа, а платить только за фактическое потребление газа или по норме 3,3 куб. м на человека. 

По словам Гройсмана, завышенные нормы потребления газа в платежках появились в связи с тем, что решение правительства о норме потребления газа было отменено судом.

Напомним, предыдущая норма - 3,3 кубометра газа на человека в месяц – была установлена ​​в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые нормы потребления. Так, суд отменил постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 г. и на одного человека стало приходиться 9,8 куб. м газа в месяц. 

Впрочем, сегодня, 30 января, Кабинет министров вновь урезал норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Теперь норма потребления газа для тех, у кого не стоят счетчики, составит 3,29 кубометра газа на человека в месяц.

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Тег газ, тепло, Гройсман

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