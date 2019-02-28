Гройсман объяснил, почему цена газа по всей Украине одинаковая, а тепла – разная
Премьер-министр отметил, что разная цена на тепло провоцирует неплатежи
Стоимость тепла в украинских городах и поселках является прямой ответственностью местных органов власти, ведь подавляющее большинство котельных принадлежит муниципалитетам. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на Правительственном портале.
"Котельные в Украине на 99% принадлежат муниципалитетам и местным властям. Но приведу пример. Город Каменец-Подольский. 1 гКал там стоит 1200 грн. И это заслуга не правительства, а городского головы. А в городе Смела 1 гКал стоит – 2500 грн. Газ по цене одинаковый, а цена тепла разная", - отметил Гройсман.
И это, по его словам, также провоцирует неплатежи.
В то же время Гройсман заверил, что если у семьи есть объективные причины нехватки средств на оплату коммунальных услуг, "правительство имеет возможности такие семьи защитить".
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев не платить по завышенным нормам потребления газа, а платить только за фактическое потребление газа или по норме 3,3 куб. м на человека.
По словам Гройсмана, завышенные нормы потребления газа в платежках появились в связи с тем, что решение правительства о норме потребления газа было отменено судом.
Напомним, предыдущая норма - 3,3 кубометра газа на человека в месяц – была установлена в 2016 году. Однако по решению суда она была отменена и в действие вступили старые нормы потребления. Так, суд отменил постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 г. и на одного человека стало приходиться 9,8 куб. м газа в месяц.
Впрочем, сегодня, 30 января, Кабинет министров вновь урезал норму потребления газа для домохозяйств без счетчиков. Теперь норма потребления газа для тех, у кого не стоят счетчики, составит 3,29 кубометра газа на человека в месяц.
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