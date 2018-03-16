Гройсман прокомментировал возможную подготовку Савченко теракта в Раде

"То, что я слышал, я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья", – заявил премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что подготовка теракта в Верховной Раде, в чем Генпрокуратура подозревает нардепа Надежду Савченко, связана с проблемой ее психического здоровья.

Об этом Гройсман сказал в эфире "Радио НВ".

"Я не видел материалы. То, что я слышал, я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья", – заявил премьер.

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Как известно, внефракционного народного депутата Надежду Савченко 15 марта исключили из состава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, а генпрокуратура считает, что нардеп готовила кровавый теракт в стенах самой Верховной Рады и уже подала в Раду соответствующие документы для снятия с Савченко неприкосновенности. Как развивался скандал вокруг Савченко и что ее может ждать дальше – разбирался "Сегодня".

12 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".

Теракт готовила и Надежда Савченко, заявил 15 марта в Верховной Раде генеральный прокурор. По его словам, народный депутат Надежда Савченко лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду.