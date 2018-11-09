Гройсман просит больше полномочий: "В течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок"

Глава правительства заявил, что ему не хватает полномочий для решения многих проблем в стране и предложил решить этот вопрос

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что правительству не хватает полномочий, и он выступил за их расширение.

Поднял он этот вопрос очередной раз на сегодняшнем Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

Он пообещал внести в парламент законопроект о внесении изменений в закон об усилении полномочий премьер-министра, после чего он сможет решить проблемные вопросы в Украине за три месяца.

"Как будут политики решать, какая будет система управления – президентская, парламентская, это ваше дело... Я поддерживаю категорически наведение порядка в стране. Хочу сказать: премьер-министру и правительству недостаточно полномочий. Поэтому временно возможно рассмотрите. Я внесу (законопроект в парламент, – ред.) об изменениях в закон "О Кабинете министров Украины" об усилении полномочий премьер-министра Украины... Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", – заявил Гройсман.

Напомним, в августе социологическое исследование, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, определило, что украинцы против изменения полномочий президента и премьера. Оказалось, что 47% респондентов считают, что полномочия президента Украины следует оставить без изменений, тогда как каждый третий выступают за то, чтобы сократить их.