Гройсман рассказал, когда у Украины был шанс на быстрое развитие

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в Украине до сих пор не заработал социальный лифт, который давал бы возможность подниматься на центральный уровень власти эффективным представителям местного уровня. Об этом он заявил на обсуждении отчета правительства за 2017 год с региональными СМИ.

"Я считаю, что наиболее трагическим в истории упущенных возможностей является период между 2004 и 2014 годом, пусть никто на меня не обижается. Почему? Потому что, я считаю, за этот период мы получили огромный шанс сделать Украину сильной. Зато все было заменено пиаром, и сегодня в этом круговороте политических персон – хотел сказать, элит, а потом, как-то не решился, – в этой среде я вижу одни и те же лица. Этот социальный лифт, в принципе, не заработал, когда можно было с местной власти подниматься", – сказал Гройсман.

В этом контексте он отметил, что является едва ли не единственным представителем действующей власти высшего уровня, которому удалось прийти с должности мэра областного города на центральный уровень власти.

"Это, я думаю, больше, наверное, исключение, чем правило", – констатировал премьер.

По его словам, он не пошел бы работать в центральное правительство, если бы не началась война, хотя ему неоднократно это предлагали.

Ранее Гройсман заявил, что намерен принять участие в следующих парламентских выборах ради продолжения внедрения изменений в стране. Он отметил, что до начала выборов нужно решить вопрос с новой избирательной системой.

"Нам нужны дальнейшие изменения в стране, нужно создание нормальной системы жизни в стране, а это возможно при поддержке украинского парламента. Задач очень много, и я планирую принимать участие в следующих выборах для реализации этих задач", – добавил премьер.

Парламентские выборы в Украине пройдут в октябре 2019 года. Однако уже давно ходят разговоры об их возможном досрочном проведении. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко озвучил позицию по досрочным выборам. Глава государства считает, что выборы президента и в Раду должны пройти в определенные Конституцией сроки.