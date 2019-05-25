Гройсман уйдет в отставку? Не факт!

Заявление об отставке премьер-министра еще не значит, что она будет принята

Фото: Кабинет министров Украины

В Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке. Скорей всего, в один из дней следующей пленарной недели, которая пройдет с 28 по 31 мая, отставка будет принята. Хотя могут быть неожиданности. В любом случае правительство продолжит работать, пока в парламенте не создадут новую коалицию и не изберут нового премьера.

Как уходят премьеры



Похоже, добровольный уход премьер-министров в отставку снова входит в моду. "Снова" – потому что на заре независимости Украины уже был период, когда премьер-министры уходили со своей должности согласно поданным заявлениям. Так, "в связи с уходом на пенсию" ушел в отставку в 1992 году первый премьер Украины Витольд Фокин. Тремя годами позже этот финт повторил премьер Виталий Масол. По собственному желанию – "в связи с болезнью" – был уволен в свое время и Павел Лазаренко. Разумеется, на самом деле эти отставки имели политическую подоплеку. Но формулировка позволяла сохранить "вторым лицам государства" лицо.

В большинстве же случаев в условиях президентско-парламентской республики президенты не особо церемонились с политическим имиджем премьеров: руководителей Кабмина отправляли в отставку либо президентским указом, либо посредством парламента, который выражал недоверие правительству. Собственно, тогда было не важно, с помощью каких механизмов президент решит избавиться от премьера. Допустим, Валерия Пустовойтенко в 1999 году "ушли" с поста довольно по-иезуитски: премьер сложил полномочия (согласно Конституции) после переизбрания Леонида Кучмы президентом. После чего парламент "провалил" повторное назначение Пустовойтенко. Как бы там ни было, до конституционной реформы для увольнения премьера требовались, по сути, лишь желание президента, листок бумаги и ручка под рукой.

С изменением Конституции президенты потеряли возможность увольнять премьеров – это право полностью перешло к парламенту. С одной стороны, это укрепило позиции премьеров: отныне их увольнение росчерком пера стало невозможным. С другой – теперь судьба правительств зависела от политических раскладов в Верховной Раде. Собственно, череда парламентских кризисов периода Ющенко и стала причиной смен правительств. Премьеры менялись со сменой и переформатированием коалиций в парламенте или с избранием новой Верховной Рады. Однако по своей воле в отставку ни Ехануров, ни Янукович, ни Тимошенко не уходили.

Добровольная отставка – признак демократии

Первым премьером, подавшим в отставку добровольно, стал Арсений Яценюк. Причем сделал он это дважды. В июле 2014-го на фоне парламентского кризиса и распада коалиции Яценюк заявил, что самоустраняется от выполнения обязанностей премьера и подает в отставку (ситуация, согласитесь, весьма напоминает нынешнюю). В итоге 31 июля Верховная Рада отказалась утверждать поданное премьером заявление – решение поддержали лишь 16 народных депутатов. И Яценюк остался на посту. Любопытно, что чуть более недели, до голосования в ВР, обязанности премьера выполнял первый вице-премьер – Владимир Гройсман.

Вторая добровольная отставка Арсения Яценюка датируется апрелем 2016 года. На этот раз парламент поддержал отставку.

Таким образом, заявление об отставке, поданное премьером Гройсманом, – третья по счету попытка добровольного ухода с этой должности за последние пять лет.

Кстати, в развитых демократических странах Запада уход правительств в отставку "по собственному желанию" – обычное дело. Как правило, прошение об отставке имеет политические мотивы. Иногда такие заявления являются способом получить вотум доверия парламента как по конкретному вопросу, так и в целом по деятельности правительства.

Что говорит закон

Как читатель, наверное, уже понял, заявление об отставке, поданное премьер-министром Украины, вовсе не гарантирует факта отставки. Конституция предусматривает, что "разрешение" на отставку должна еще дать Верховная Рада. На рассмотрение заявления премьера парламенту отводится десять дней после регистрации документа в парламенте. Так как заявление Владимира Гройсмана зарегистрировано 23 мая, конечный срок его рассмотрения - 2 июля. А по сути, парламент обязан дать ответ на пленарной неделе, которая пройдет с 28 по 31 мая.

В случае поддержки заявления премьера в отставку уходит все правительство. При этом как премьер-министр, так и члены Кабмина обязаны выполнять полномочия в полном объеме до тех пор, пока коалиция не изберет нового премьер-министра и новое правительство. Какой при этом статус будет у уходящего правительства и министров – "правительство в отставке", "исполняющий обязанности" или же Кабмин будет называться по-прежнему, без каких либо приставок – юристы сказать затрудняются. Прецедентов работы правительства в таком статусе в истории еще не было (в апреле 2016-го на место Яценюка в день его отставки был назначен Гройсман). А законодательство этот момент не уточняет.

Отставка не гарантирована

Не исключен вариант, что парламент на следующей неделе попросту откажется или не сможет удовлетворить заявление. Тогда правительство Владимира Гройсмана продолжит свою работу в привычном статусе – как это произошло в июле 2014-го с правительством Арсения Яценюка.

Так примет ли парламент отставку Гройсмана? На данный момент оценить, насколько вероятно то или иное решение Верховной Рады, довольно затруднительно.

Так, народный депутат, член фракции Блок Петра Порошенко Александр Бригинец рассказал сайту "Сегодня", что заседания фракции по этому вопросу еще не было. Но брать на себя политическую ответственность в текущей ситуации представители крупнейшей парламентской фракции особого желания не изъявляют.

"Подход большинства депутатов, как мне кажется, такой всегда: мы готовы проголосовать за отставку кого угодно, скажите только, кого назначить на его место. А назначить на место Гройсмана может только коалиция. Которой, на данный момент, нет. Если будет создана новая коалиция, которая будет назначать нового премьера, значит, у них будут голоса снять нынешнего. Если будет воссоздана предыдущая коалиция, соответственно, она также сможет принять решение по правительству", – отметил народный депутат.

В то же время в БПП не совсем согласны с мотивацией Гройсмана.

"Если бы Гройсман сослался на то, что с 17 мая не существует коалиции, а потому он подает в отставку, это было бы мотивированным шагом. А когда он говорит, что президент сказал, и потому он уходит – это неправильно. Президенты у нас много чего говорили. А попытки ломать парламент далеко не всегда увенчивались успехом", – отметил народный Бригинец.

Еще один представитель БПП – Александр Черненко – отметил в комментарии сайту "Сегодня", что окончательное решение фракция примет после встречи с Гройсманом.

"Нужно выслушать премьера. Понять, чем мотивировано решение, каковы его дальнейшие планы и так далее".

Вторая по численности фракция – "Народный фронт" – скорей всего, поддержит отставку премьера.

"Мы обсуждали этот вопрос на фракции. И считаем, что, когда президент прямым текстом требует от правительства уйти в отставку, нужно дать такую возможность. Не потому, что мы плохо относимся к правительству Гройсмана. А потому, что, если президент хочет взять всю ответственность за то, что происходит в стране, – нужно дать ему "зеленый свет". Пусть формирует коалицию, назначает нового премьера. У президента, если он так легко инициирует не только парламентский, но и правительственный кризис, наверное, есть какой-то хитрый план. Мешать ему в его реализации я считаю аморальным", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

За отставку правительства будет голосовать и Оппоблок.

"Мы будем голосовать за отставку, более того, мы ее требуем. Но кроме того, мы считаем, что отставка должна быть не по принципу "я обиделся", а по результатам работы правительства, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Юрий Павленко. – Потому мы требуем перед рассмотрением вопроса отчета правительства".

При этом Юрий Павленко отметил, что, даже если премьер откажется отчитываться перед парламентом, фракция все равно поддержит его отставку.

Во фракции "Самопомощи" не видят особой разницы, будет удовлетворено заявление об отставке или нет.

"Эта отставка не будет иметь никаких юридических последствий. Даже если парламент ее примет, правительство продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства. Потому решение Верховной Рады практические ничего не изменит, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Тарас Пастух. - Президент сделал политическое заявление, чтобы его избиратели видели его решительность. Премьер сделал ответное заявление – чтобы вся страна видела, что он не держится за кресло. Но де-факто все остаются на своих местах до назначения нового правительства".

Напомним, Владимир Гройсман рассказал "Сегодня", что на досрочных парламентских выборах возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими.

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