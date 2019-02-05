Гройсман в Раде выступил за изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО

Глава правительства пришел в парламент на открытие новой сессии и призвал депутатов консолидироваться вокруг важного вопроса

Гройсман в Раде выступил за изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО 2019-02-05T11:01:00+02:00 Политика Глава правительства пришел в парламент на открытие новой сессии и призвал депутатов консолидироваться вокруг важного вопроса

Премьер-министр Владимир Гройсман на открытии 10 сессии Верховной Рады призвал депутатов принять изменения в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейский Союз и НАТО. Об этом он сказал во время своего выступления в парламенте.

"Эта неделя тоже очень важная на фоне фундаментального решения нашего вектора развития. Наше будущее и настоящее лежит в европейском Союзе и в большой евроатлантической семье. Я глубоко уверен, что в четверг (7 февраля) парламент консолидируется для того, чтобы принять изменения в Конституцию, которые будут историческими и определяющими для нашей страны", – сказал он.

Напомним, 20 сентября Рада поддержала законопроект об изменениях в Конституцию, отправив соответствующий законопроект в Конституционный суд для его одобрения. В итоге документ с позитивным заключением снова вернули в парламент и 22 ноября Верховная Рада поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО.

Теперь, согласно процедуре, окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на новой сессии Верховной Рады (зима-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

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