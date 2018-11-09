Гройсман: Вакханалии с "космическими" зарплатами и миллионными премиями больше не будет

Глава правительства рассказал, как будет бороться с чрезмерными зарплатами и премиями в миллионы гривен

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал в будущем не допустить "космических" зарплат топ-менеджеров в государственных компаниях. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он пообещал, что не подпишет ни один контракт с руководителями компаний с неадекватной зарплатой.

"Контракты с руководителями компаний уже подписаны, поэтому я не могу вмешиваться, чтобы их пересматривать. Но точно могу сказать, что как только эти контракты закончатся, в этой вакханалии с "космическими" заработными платами я поставлю точку. Ни один контракт мной не будет подписан на тех же условиях, которые есть сегодня. Миллионные, десятимиллионные премии – это просто недопустимо. Рыночная зарплата – хорошо, но это рыночная зарплата, а не заоблачная, которую сегодня получают", – сказал он.

Напомним, после того, как "Нафтогаз" выиграла суд у "Газпрома", между сотрудникам украинской компании решили разделить в районе 40 млн долл. премии. "Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), он составит 46,3 млн долларов. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долларов", – объяснил в "Нафтогазе".

В свою очередь Гройсман заявлял, что 90% прибыли "Нафтогаза" вернут в бюджет, чтоб не было никаких чрезмерных зарплат. Глава правительства считает, что деньги должны быть направлены на потребности украинских граждан.

Также мы писали, сколько платят топ-менеджерам в украинском IT. Рекрутинговое агентство Indigo провело исследование окладов топ-менеджеров в украинском IT. В опросе приняли участие 130 мужчин и 37 женщин. В основном, женщины занимают должность HR, СОО, СМО или СЕО. Возраст большинства участников опроса от 31 до 40 лет.