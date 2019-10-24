"Грязная манипуляция": Киев ответил Москве на требование признать аннексию Крыма

У Лаврова предложили решить морской вопрос между Украиной и Россией, но цена неприемлема

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Москва предлагает решить вопрос разграничения акватории Черного и Азовского морей признанием Украиной российской аннексии Крыма. Однако Киев называет такое заявление грязной манипуляцией.

Так, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко считает, что признание кражи Россией украинского полуострова могло бы разрешить ситуацию в море, передает "Крым.Реалии".

"Можно предположить, что под "принудительными переговорами" Украина понимает согласительную процедуру, предусмотренную статьей 298 Конвенции 1982 года. При этом условием применения указанной процедуры является отсутствие нерешенного спора, касающегося суверенитета или других прав на материковую или островную территорию. Если ссылка на данную процедуру означает готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", – сказал он.

В свою очередь Киев назвал такое заявление представителя МИД РФ грязной манипуляцией. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что Украины готова только на переговоры о возвращении оккупированных территорий, сообщает УНИАН. Она напомнила, что Россия совершила международное преступление, напав на Украину.

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"Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма – очередная грязная манипуляция Кремля. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму. В дополнение к переговорам в "нормандском формате", целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", – заявила Зеленко.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о прилегающей зоне Украины в море, согласно которому увеличивается морская территория нашей страны до 24 морских миль. До этого она составляла 12 миль.

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Отметим, что из-за агрессии России в Азовском море в Украине встал вопрос о разрыве морского договора с Москвой. Сооружение моста, который соединил Россию с Крымским полуостровом, препятствование коммерческому судоходству в Азовском море – все это заставляет продумывать варианты реагирования со стороны Украины. Ряд экспертов в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, стоит ли разрывать договор по Азову с Россией.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль объясняла, что в случае разрыва Украиной Договора с Россией по Азовскому морю, может появится новый территориальный спор между странами. Также она считает, что соглашение между РФ и Украиной в 2003 году было заключено неправомерно.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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