Грымчак объяснил предложение Януковича провернуть большой обмен пленными
Беглый экс-гарант грозился уговорить Путина на обмен заложниками по принципу «всех на всех»
Обвиненный в госизмене экс-президент Виктор Янукович своим предложением помочь устроить обмен заложниками по формуле "всех на всех" решил просто напомнить о себе. Так прокомментировал заявление бывшего гаранта заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, беглый экс-президент решил вернуть к себе внимание и в его предложении нет смысла.
"Заявление о том, что я (Янукович. – Ред.) хочу участвовать в обмене, которое исходит от человека, который был обвинен судом и получил 13 лет тюрьмы, и сейчас рассматривается это дело в апелляции – это попытка показать, что "я еще что-то значу в этом мире. В этом вообще смысла нет. Это попытка вернуть к себе внимание, и больше ничего", – сказал Грымчак.
Напомним, вчера, 6 февраля, Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что готов сделать предложение президенту РФ Владимиру Путину по обмену заложниками между Украиной и Россией по формуле "всех на всех".
Отметим, что украинская сторона регулярно делала предложения Москве по обмену заложниками, в том числе с помилованием россиян, осужденных за терроризм, ради возвращения украинцев, которых незаконно захватили либо они попали в плен на Донбассе. Среди прочего, Киев на каждом раунде переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске поднимает вопрос обмена пленными, но российская сторона регулярно отказывается даже обсуждать этот вопрос. Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказывала о сорвавшихся обменах пленными в 2018 году.
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