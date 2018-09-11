Как в Канаде: Гройсман выступил за расширение полномочий правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за расширение полномочий правительства, а для этого он считает, что нужно принять новый закон "О Кабинете министров Украины". Об этом он сказал в ходе форума "Полная мобилизация: общий план действий" сегодня в Киеве.

Для сравнения он привел в пример премьер-министра Канады, у которого полномочий намного больше, чем ы украинского премьера.

"Я согласен с тем, что должен быть новый закон ("О Кабинете министров Украины". – Ред.). Дьявол в деталях. Но то, что новый закон должен быть, у меня нет никаких возражений. Потому что сегодня, посмотрите на полномочия Кабинета министров и полномочия премьер-министра Украины, просто сравните их с полномочиями премьер-министра Канады, и вам станет ясно, что объемы полномочий и задач – категорически разные. Я бы сказал даже, что задачи одни, а полномочия совсем другие", – отметил Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко поставил задачи на год перед Кабмином

Глава Кабмина уверен, что многие вопросы повестки дня реформ можно принимать решениями правительства.

Напомним, в августе социологическое исследование, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, определило, что украинцы против изменения полномочий президента и премьера. Оказалось, что 47% респондентов считают, что полномочия президента Украины следует оставить без изменений, тогда как каждый третий выступают за то, чтобы сократить их.