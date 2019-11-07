Арсен Аваков (справа) в Богдановке возле Петровского / Фото: @AvakovArsen

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказали временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору и послу Франции в Украине Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения на линии разграничения в зоне ООС.

"Здесь (в Золотом-4 – Ред.) мы получили свой опыт. В Петровском совсем другая местность, там поле и там получим свой опыт. Семь дней тишины в пределах участка (разведения сил в районе Золотого-4 – Ред.) было выдержано, без нарушений. Только это стало основанием для того, чтобы можно было выполнить требования этого рамочного соглашения и разводить войска. С тех пор здесь не было никаких нарушений", - сказал они в ходе общения с послами.

Хомчак отметил, что "немного дальше иногда бывают нарушения в районе Хутора Вольный, но на участке разведения нет". По его словам, сейчас уже происходит и разминирование территории.

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При этом министр Аваков также указал, что есть такие участки на линии разграничения, где такое разведение невозможно, как Марьинка, Широкино.

В тренде Хомчак и Аваков заявили о семи днях тишины в Золотом-4: можно разводить войска

"Мы в Донецке готовы разводить. Они выходят из Донецка и мы тогда…", – сказал на это Хомчак, его поддержал Аваков, и все участники беседы заулыбались.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, что процесс разминирования территории планируется закончить до 9 ноября.

Говоря о ситуации в Петровском, недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков и оно было перенесено. Позже командующий ООС Владимир Кравченко назвал дату начала отвода войск в Петровском.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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