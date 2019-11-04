Командующий ООС назвал дату начала отвода войск в Петровском

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Разведение сил в Петровском переносится на 8 ноября, но при условии, если до этого времени боевики не сорвут режим тишины. Об этом заявил на брифинге командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его словам, 7 ноября ОБСЕ официально озвучит отчет по ситуации на фронте в этом районе.

"На очереди третий участок разведения в районах украинской Богдановки и оккупированного Петровского в Донецкой области. Там разведение сил и средств начнется, как только представители ОБСЕ подтвердят соблюдение тишины в течение 7 дней. Крайний обстрел участка разведения № 3 был зафиксирован 29 октября и подтвержден в отчете 30 октября … Мы уже предоставили письмо ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября практически разводимся, если не будет нарушения режима тишины", – сказал Кравченко.

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В свою очередь руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) полковник Александр Борщевский подтвердил начало разведения сил в Петровском в 12:00 8 ноября в случае отсутствия обстрелов.

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками. 1 ноября в ООС сообщили, что завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) в районе Золотого-4, что зафиксировала мониторинговая миссия. Военные рассказали, как долго будет длиться разминирование возле Золотого.

Говоря о ситуации в Петровском, то недавно президент Украины рассчитывал, что разведение сил на этом участке может начаться уже 4 ноября. Однако позже министр обороны Андрей Загороднюк заявил о срыве разведения войск в Петровском из-за обстрелов со стороны боевиков. Отметим, что там, как и в Золотом, ожидают семидневного режима тишины.

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