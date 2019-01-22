"Империи пытались разделить нас, но рассыпались": Яценюк поздравил украинцев с Днем Соборности

Сегодня в Украине празднуют годовщину Акта объединения украинского государства 100 лет назад

Арсений Яценюк. Фото: "Народный фронт".

"Империи пытались разделить нас, но рассыпались": Яценюк поздравил украинцев с Днем Соборности //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e0/766/5c46e07663570.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e0/766/5c46e07663570.jpg 2019-01-22T11:21:05+02:00 Политика Сегодня в Украине празднуют годовщину Акта объединения украинского государства 100 лет назад

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк поздравил украинцев с Днем Соборности, напомнив, что Украина выстояла, а ее враги ушли в небытие. Об этом он написал в Facebook.

Он уверен, что современные диктаторы, которые и сегодня пытаются навредить Украине, повторят судьбу своих предшественников.

"100 лет назад был провозглашен Акт объединения УНР и ЗУНР. Теперь ежегодно этот день является символом национальной государственности, нашей мощи и единства всех украинцев. Империи, которые пытались разделить нас, – рассыпались. Партийные бонзы, которые запрещали этот день, – ушли в забвение. Диктаторы, которые пытаются нас разорвать сегодня, – повторят их судьбу, а Украина будет жить, крепнуть, самоутверждаться. Новая Украина появилась, потому что мы были вместе. Сейчас мы вместе защищаем нашу свободу и родную землю, за нами правда, и мы верим в Украину", – написал Яценюк.

Как мы уже писали, сегодня уже поздравили украинцев Гройсман, Парубий и Порошенко. Премьер-министр, спикер Верховной Рады и президент отмечают, что Универсал Соборности 100 лет назад возымел определяющее политическое значение для украинского народа.

Напомним, 22 января в Украине ежегодно празднуется День Соборности – дата провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

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