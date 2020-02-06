Импичмент провален: прогноз экспертов насчет Трампа и Зеленского

Радикальных перемен во взаимоотношениях США и Украины ждать не стоит

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AFP

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После голосования по импичменту, на котором Конгресс выразил доверие 45-му президенту США Дональду Трампу, интенсивность контактов между Киевом и Вашингтоном до ноябрьских президентских выборов в Америке может снизиться.

Об этом сайту "Сегодня" сказал политический эксперт, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов.

"Не исключено, что интенсивность контактов на высшем уровне между Украиной и США до ноября уменьшится. Республиканцы и демократы будут выяснять отношения между собой, и им будет не до внешнеполитической активности", – считает он.

Мартынов не исключает новых телефонных звонков между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако из-за публикации Белым домом стенограммы их прошлогодней беседы вопрос доверительности таких разговоров остается открытым.

"Личная же встреча двух президентов уже вряд ли состоится до ноября", – констатирует эксперт.

С тем, что "утечка" телефонного звонка осложнила коммуникацию на высшем уровне, согласен и независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

"Зеленский и Трамп больше не смогут свободно общаться. Опубликованные записи разговоров негативно сказались на имидже обоих президентов. Но Украина должна выстраивать свои отношения с США, а не с отдельным президентом и его администрацией", – подчеркнул он.

Хмелевский напомнил о том, что после победы Трампа ориентация на демократов в прошлом помешала развиваться отношениям двух странами. Поэтому он считает, что Киеву не следует поддерживать ни одну из сторон во время будущей президентской кампании.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и чем их неудавшаяся попытка может сулить американско-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

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