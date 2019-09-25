Стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом: полный текст

Коллаж (источники фото - AFP, president.gov.ua)

Сайт "Сегодня" публикует полный перевод стенограммы телефонной беседы, которая состоялась между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом 25 июля, после внеочередных выборов в Верховную Раду.

Оригинал документа был опубликован на сайте Белого дома 25 сентября.

Трамп: Поздравляю с великой победой. Мы в Соединенных Штатах следили за проделанной вами потрясающей работой. Вы появились из ниоткуда, вам не давали особых шансов на победу, но в итоге вы с легкостью победили. Это фантастическое достижение. Поздравляю!

Зеленский: Вы абсолютно правы, мистер президент. Мы победили и упорно трудились ради этого. Мы много работали, но должен признаться, что у меня была возможность учиться у вас. На наших выборах мы использовали немало ваших навыков и знаний. Да, совершенно верно, эти выборы были уникальны. Мы оказались в уникальной ситуации и смогли достичь уникального успеха. Я могу сказать следующее: впервые вы позвонили мне, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, во второй раз вы звоните мне после победы моей партии на парламентских. Думаю, мне следует избираться почаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы смогли бы чаще общаться.

Трамп: (смеется) Отличная идея. Полагаю, ваша страна очень рада этому.

Зеленский: Да, по правде говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что хотем осушить болото (отсылка к избирательному лозунгу Трампа "осушить болото" – изменить политический истеблишмент – ред.) и в нашей стране. Мы привлекли много новых люде – не старых политиков, не типичных политиков, потому что хотим, чтобы у нас был новый формат и новый тип правительства. Вы – отличный учитель для нас и в этом.

Трамп: Очень мило с вашей стороны. Мы много делаем для Украины, тратим кучу усилий и много времени. Гораздо больше, чем делают европейские страны. Германия для вас почти ничего не делает. Все их дела – лишь разговоры, и я думаю, вам следует то с ними обсудить. Когда я говорю с Ангелой Меркель, она говорит про Украину, но потом ничего не делает. Многие европейские страны поступают так же, поэтому я думаю, вам следует этим заняться. Но Соединенные Штаты были очень, очень хороши для Украины. Не сказать, что это было всегда взаимно – случались не очень хорошие вещи, – но Соединенные Штаты были очень хороши для Украины.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы – не на 100%, а на 1000%. Могу сказать вам следующее: я говорил с Ангелой Меркель, виделся с ней. Я также встретился и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько следовало бы касательно санкций. Они не применяют санкции. Они недостаточно делают для Украины. По логике нашим самым большим партнером должен быть Европейский союз, но технически Соединенные Штаты – партнером куда больший, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам за это, потому что США делают для Украины очень много. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно касательно санкций против России. Я также хотел бы поблагодарить вас за вашу большую поддержку в вопросах обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество, в частности, мы готовы купить у США больше Javelin для оборонных целей.

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Трамп: Хочу попросить вас об услуге, потому что наша страна многое пережила, и Украина много знает об этом. Хочу, чтобы вы выяснили, что случилось в Украине с компанией Crowdstrike. Полагаю, у вас есть один богатый знакомый... Как утверждается, в Украине расположен сервер. Много чего произошло, вся эта ситуация. Я думаю, что вы окружаете себя некоторыми из этих людей. Я бы хотел, чтобы вам или вашим людям позвонил генеральный прокурор и чтобы вы "докопались до сути". Как вы видели вчера, весь этот нонсенс закончился никудышным выступлениям человека по имени Роберт Мюллер. Очень некомпетентным выступлением, но они утверждают, что многое из этого началось в Украине. Что бы вы ни могли сделать, очень важно, чтобы вы сделали это, если это возможно.

Зеленский: Да, это и все, что вами упомянутое, мне очень важно. Для меня, как президента, это очень важно, и мы открыты для любого будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между США и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла из Соединенных Штатов, и его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет усердно работать над сближением наших стран..

Я также надеюсь, что он заручится вашим доверием и заведет с вами личные отношения для еще большего сотрудничества. Скажу вам, что совсем недавно один из моих помощников говорил с господином Джулиани, и мы очень надеемся, что он сможет приехать в Украину и мы с ним встретимся. Я просто хотел еще раз заверить вас в том, что в нашей стране вас будут окружать только друзья. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы отличные друзья, и у вас господин президент есть друзья в нашей стране, поэтому мы можем продолжать наше стратегическое сотрудничество. Я также планирую окружить себя отличным людьми и в дополнение к этому расследованию я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут открытыми. Могу вас в этом заверить.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас есть прокурор, который был очень хорош, но его уволили, что очень несправедливо. Многие обсуждают увольнение вашего очень хорошего прокурора, к чему были причастны много плохих людей. Мистер Джулиани очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я бы хотел, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его и генерального прокурора вам позвонить. Руди осведомлен обо всем происходящем и он очень способный. Если вы сможете поговорить с ним, это было бы замечательно. Бывший посол США, женщина, была плоха и люди, с которыми ей приходилось общаться в Украине, тоже были плохи. Просто хочу, чтобы вам это было известно. Кроме того, сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил судебное преследование. Очень много людей хотят узнать об этом, и если вы и генеральный прокурор сможете что-то сделать, было бы замечательно. Байден только хвастается, что он остановил это разбирательство, так что, если вы могли бы внимательнее этим заняться ... Это все звучит просто ужасно.

Зеленский: На счет прокурора хочу сказать вам, что, во-первых, я осведомлен о случившемся. После того, как мы заручились абсолютным большинством в парламенте, следующий прокурор будет абсолютно моим человеком, моим кандидатом. Посоле одобрения парламентом он приступит к своим обязанностям в сентябре. Он или она изучат эту ситуацию и особенно присмотрятся к упомянутой вами компании. Главный вопрос этого расследования – восстановление справедливости, так что мы его проконтролируем и займемся расследованием. Также хочу попросить вас предоставить какую-либо дополнительную информацию, которая будет полезной следствию, чтобы мы наверняка добились справедливости в нашей стране.

Что касается посла США из Украины, то, если я правильно помню, ее звали Иванович. Было здорово, что именно вы первым сообщили мне о том, что она плохой посол, потому что я на 100% согласен с вами. Ее отношение ко мне оставляло желать лучшего, она была сторонницей предыдущего президента. И она бы не приняла меня в качестве нового президента в полной мере.

Трамп: Ее кое-что ждет. Я попрошу мистера Джулиани и генерального прокурора Барра вас набрать, и мы доберемся до сути дела. Я уверен, что вы с этим разберетесь. Как я слышал, с прокурором обошлись очень плохо, а он был очень хорош, так что удачи во всем. Я предвещаю улучшение вашей экономики. У вас великая страна. У меня много украинских друзей, это — невероятные люди.

Зеленский: У меня также есть несколько друзей-украинцев, которые живут в Соединенных Штатах. В прошлый раз, когда я посещал США, я остановился в Трамп-тауэр у Центрального парка в Нью-Йорке. Я с ними поговорю и надеюсь, что в будущем мы снова увидимся. Я хочу поблагодарить вас за ваше приглашение посетить США и Вашингтон, в частности. Я гарантирую вам, что мы очень серьезно подойдём к этому делу и будем над этим работать. Касательно экономики, у нее есть большой потенциал для сотрудничества наших стран. Но один вопрос является для Украины очень важным в отношении независимости. Я верю, что мы сможем достичь успеха и скооперироваться с Соединёнными Штатами – мы уже работаем над этим. Мы закупили американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. Нам потребуется больше времени и много возможностей для обсуждения этих возможностей и чтоб познакомиться друг с другом получше. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку.

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Трамп: Отлично. Хорошо, спасибо вам большое, я ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Уильяму Барру, чтобы они связались с вами. Спасибо вам. Когда захотите посетить Белый Дом, не стесняйтесь – звоните. Назовите дату и это устроим. Буду с нетерпением вас ждать.

Зеленский: Спасибо вам большое. Буду рад приехать и увидеться с вами. Я тоже приглашаю вас посетить Украину и приехать в прекрасный город Киев. Наша красивая страна всегда для вас открытая. 1 сентября мы будем в Польше, и я надеюсь, что мы сможем там встретиться, а после – поехать в Украину. Это очень хорошая идея. Мы сможем взять мой самолёт или ваш, который, вероятно, намного лучше моего, и отправиться на нем в Украину.

Трамп: Хорошо, мы с этим разберемся. Я надеюсь увидеть вас в Вашингтоне и, возможно, в Польше. Думаю мы будем там в одно и то же время.

Зеленский: Спасибо вам, мистер президент.

Трамп: Поздравляю вас, вы провели фантастическую работу. Это увидел весь мир. Не думаю, что кого-то это расстроило. Поздравляю.

Зеленский: Спасибо, мистер президент. До свидания.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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