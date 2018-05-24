Интерпол объявил в розыск заказчика убийства Вороненкова

Спикер Нацполиции отметил, что Тюрин находится в розыске с 16 мая

Интерпол объявил в международный розыск подозреваемого в организации убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова в центре Киева, гражданина России Владимира Тюрина.

Об этом рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, сообщает Радио Свобода.

"У нас есть сообщение, что согласно учетам генерального секретариата Интерпола этот гражданин объявлен в международный розыск. Соответственно, ходатайство украинской стороны после вручения всех документов было удовлетворено генеральным секретариатом Интерпола", – отметил он.

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Спикер Нацполиции отметил, что Тюрин находится в розыске с 16 мая.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве экс-депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова Владимир Тюрин объявлен в общенациональный розыск.

Ему инкриминируют ст.115 ч.2 пп.6, 11 и 12 Уголовного кодекса (умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Напомним, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что мотивами убийства Дениса Вороненкова стали личная месть и политические интересы.