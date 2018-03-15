История с Савченко: в сети вспомнили расстрел парламента Армении

Сегодня, 19:41

27 октября 1999 года в здание Национального Собрания Армении ворвались вооруженные люди


В связи с обвинениями в адрес Надежды Савченко в том, что она готовила теракт в Верховной Раде и расстрел народных депутатов, в соцсетях вспоминают кровавые события в Армении.

Так, известный украинский журналист и телеведущий Сергей Руденко на своей странице в Facebook вспомнил о трагических событиях в армянском парламенте и опубликовал архивное видео.

.jpg_55

Напомним, 27 октября 1999 года в здание Национального Собрания Армении, где проходила сессия депутатов, ворвались вооруженные люди и заявили, что совершают государственный переворот

Террористы открыли огонь по присутствующим в зале. В результате погибли восемь человек, включая премьер-министра и спикера страны. Более 50 депутатов и членов правительства оказались в заложниках.

Как известно, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности народного депутата Надежду Савченко за подготовку к осуществлению теракта в Верховной Раде. По его словам, нардеп планировала атаковать Раду с применением мощного оружия, а также устроить "бойню" уже в самом сессионном зале.

Сегодня Луценко также внес в раду представления на снятие неприкосновенности и арест Савченко.

Верховная Рада сегодня исключила Надежду Савченко из комитета по национально безопасности и обороне.

Сама нардеп сегодня также пришла в парламент, однако вскоре ее вывели, а в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что у Савченко был пистолет и гранаты; позже она призналась журналистам, что при себе имеет оружие.
Армения, теракт, савченко

Вы сейчас просматриваете новость "История с Савченко: в сети вспомнили расстрел парламента Армении". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Савченко призналась, что пришла в Раду с оружием

Сегодня, 17:21

Нардеп дала странный ответ журналистам относительно гранат, которые якобы у нее обнаружили

Политика

Надежда Савченко в Раде. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Савченко вывели из зала Рады: у Порошенко заговорили об угрозе

Сегодня, 16:01

В парламенте говорят, что нардеп якобы пришла на заседание с оружием и гранатами
Загрузка...

Политика

Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Раде объяснили, как долго и почему Савченко останется неприкосновенной

Сегодня, 14:59

Рада может рассмотреть снятие неприкосновеннсости с Савченко не раньше, чем через пять дней

Политика

Надежда Савченко. Фото: Facebook Надежды Савченко

Савченко могла передавать боевикам данные, которые составляют гостайну – Тымчук

Сегодня, 14:54

Нардеп отметил, что в законодательстве не прописана возможность лишения народного депутата допуска к гостайне

Политика

Надежда Савченко времен российского плена. Фото: архив

Шкиряк: Плен Савченко в России мог быть спектаклем

Сегодня, 14:11

Над нардепом нависла угроза задержания – ее подозревают в государственном перевороте

Политика

Надежда Савченко. Фото: Николай Романюк

Савченко вышла с допроса в СБУ

Сегодня, 13:57

Нардеп отметила, что спецслужба проводила опрос, а не допрос

Политика

Надежда Савченко. Фото: Николая Романюка

В Раду внесли представления на задержание и арест Савченко

Сегодня, 13:09

Генеральный прокурор обратился к Верховной Раде по поводу нардепа Савченко

Политика

Надежда Савченко. Фото: Facebook Надежды Савченко

Рада приняла важное решение по Савченко

Сегодня, 12:25

За исключение Савченко из комитета по нацбезопасности проголосовал 261 народный депутат

Политика

Надежда Савченко. Фото: соцсети

Савченко собираются задержать и арестовать: Луценко сделал заявление

Сегодня, 12:10

Нардепа подозревают в подготовке террористических атак в Киеве с применением мощного оружия

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Планировала атаковать Раду минометами: Луценко озвучил жесткие обвинения в адрес Савченко

Сегодня, 11:52

Нардеп после атаки на парламент планировала добивать депутатов из автомата, рассказал генпрокурор
Загрузка...