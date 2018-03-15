История с Савченко: в сети вспомнили расстрел парламента Армении

27 октября 1999 года в здание Национального Собрания Армении ворвались вооруженные люди

В связи с обвинениями в адрес Надежды Савченко в том, что она готовила теракт в Верховной Раде и расстрел народных депутатов, в соцсетях вспоминают кровавые события в Армении.

Так, известный украинский журналист и телеведущий Сергей Руденко на своей странице в Facebook вспомнил о трагических событиях в армянском парламенте и опубликовал архивное видео.

Напомним, 27 октября 1999 года в здание Национального Собрания Армении, где проходила сессия депутатов, ворвались вооруженные люди и заявили, что совершают государственный переворот

Террористы открыли огонь по присутствующим в зале. В результате погибли восемь человек, включая премьер-министра и спикера страны. Более 50 депутатов и членов правительства оказались в заложниках.

Как известно, сегодня генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что намерен привлечь к уголовной ответственности народного депутата Надежду Савченко за подготовку к осуществлению теракта в Верховной Раде. По его словам, нардеп планировала атаковать Раду с применением мощного оружия, а также устроить "бойню" уже в самом сессионном зале.

Сегодня Луценко также внес в раду представления на снятие неприкосновенности и арест Савченко.

Верховная Рада сегодня исключила Надежду Савченко из комитета по национально безопасности и обороне.

Сама нардеп сегодня также пришла в парламент, однако вскоре ее вывели, а в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что у Савченко был пистолет и гранаты; позже она призналась журналистам, что при себе имеет оружие.