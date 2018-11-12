Из-за "выборов" на Донбассе Порошенко предложил внести новые изменения в Конституцию

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести отдельные изменения в Конституцию в части децентрализации в связи с проведением незаконных "выборов" на Донбассе. Об это он сказал во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

По его словам, конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, останутся в парламенте, а также пообещал, что будут подготовлены изменения в Конституцию, которые должны обеспечить конституционную поддержку изменениям к децентрализации.

"Сегодня я могу отметить, в связи с тем, что прошли незаконные "выборы" вчера на оккупированных территориях, в связи с тем, что Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских договоренностей, те изменения в Конституцию мы оставляем в парламенте, но, может, мы быстро подготовим сейчас изменения в Конституцию, которые позволят нам решительно продолжить наступление в защиту децентрализации, обеспечив им конституционный фундамент", – сказал Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рада изменила правила внесения изменений в Конституцию Украины

Глава государства подчеркнул, что с начала следующего года депутаты не успеют это сделать, так как для этих изменений нужны две сессии. Поэтому, как заявил президент, отдельными изменениями в Конституцию планируется заняться с января 2020 или 2021 года (когда будет избран новый парламент).

Напомним, 31 августа 2015 года Рада приняла изменения в Конституцию в части децентрализации. Противники принятия изменений в Конституцию настаивали, что они предоставят самые широкие права оккупированным районам Донбасса и восток Украины получит негласный "особый статус". Хотя на то время глава парламента Владимир Гройсман уверял, что никаких особых прав Донбасс не получит, зато местные общины смогут лучше распоряжаться своими ресурсами.

Как известно, принятие конституционных изменений предусмотрено Минскими договоренностями, потому в законопроект предполагал положение о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом об особом статусе Донбасса.