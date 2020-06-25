Кабмин назначил нового и.о. министра образования

Кабинет министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

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"Я благодарю Любомиру Степановну (Мандзий) за ношу, которую она несла с честью и достоинством, исполняющего обязанности министра образования и науки Украины", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, Сергей Шкарлет имеет звание доцента по эконометрии, учету и аудиту, а также доктора экономических наук. По кафедре менеджмента получил ученое звание профессора. Член-корреспондент инженерной академии Украины. Имеет более 180 опубликованных научных работ.

С июля 2001 года по май 2010-го работал ректором Черниговского института информации, бизнеса и права Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая. С мая 2010 года по настоящее время работает ректором Черниговского национального технологического университета. Также является председателем экспертного совета по вопросам проведения экспертизы диссертационных работ по проблемам секторального развития и предпринимательства МОН Украины. Член коллегии Государственной инспекции учебных заведений Украины.

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17 июня 2020 года глава правительства зарегистрировал в парламенте проект постановления №3675 о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на эту должность.

Напомним, пост министра образования вакантен с марта 2020 года, после отставки правительства Алексея Гончарука. До назначения Шкарлета должность и.о. главы ведомства занимала Любомира Мандзий.

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